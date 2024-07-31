https://ria.ru/20240731/peskov-1963147245.html

В Кремле назвали заявления Подоляка о переговорах с Россией схоластикой

В Кремле назвали заявления Подоляка о переговорах с Россией схоластикой - РИА Новости, 31.07.2024

В Кремле назвали заявления Подоляка о переговорах с Россией схоластикой

Заявления советника офиса Зеленского Михаила Подоляка о готовности к переговорам с Москвой являются скорее схоластикой, пояснений от Киева Россия не получала,... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T12:19

2024-07-31T12:19

2024-07-31T12:27

россия

украина

михаил подоляк

дмитрий песков

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Заявления советника офиса Зеленского Михаила Подоляка о готовности к переговорам с Москвой являются скорее схоластикой, пояснений от Киева Россия не получала, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Еще раз повторяем, это все скорее такая схоластика. Мы слышали заявления на разных уровнях, но никаких детализирующих пояснений в данном случае мы не слышали. Поэтому по-прежнему пока тема эта изредка озвучивается, но без какой-либо конкретики", - сказал Песков журналистам.Подоляк ранее заявил, что Киев готов к переговорам с Россией, но на условиях, опирающихся на "концепцию международного права".

https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960501898.html

россия

украина

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россия, украина, михаил подоляк, дмитрий песков