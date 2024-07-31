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В Кремле решительно осудили убийство главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 31.07.2024
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12:17 31.07.2024 (обновлено: 12:22 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/peskov-1963146251.html
В Кремле решительно осудили убийство главы политбюро ХАМАС
В Кремле решительно осудили убийство главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 31.07.2024
В Кремле решительно осудили убийство главы политбюро ХАМАС
Россия решительно осуждает атаку Израиля, которая привела к гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T12:17
2024-07-31T12:22
израиль
хамас
убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
в мире
россия
тегеран (город)
исмаил хания
дмитрий песков
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия решительно осуждает атаку Израиля, которая привела к гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков"Мы решительно осуждаем эту атаку, которая привела к гибели господина Хании", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как могут отреагировать в Кремле на случившееся.В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана.Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писал, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
https://ria.ru/20240731/khaniya-1963109483.html
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израиль, хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране, в мире, россия, тегеран (город), исмаил хания, дмитрий песков, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, ХАМАС, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, В мире, Россия, Тегеран (город), Исмаил Хания, Дмитрий Песков, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Кремле решительно осудили убийство главы политбюро ХАМАС

Песков: Россия решительно осуждает атаку Израиля, которая привела к гибели Хании

© AP Photo / Dalati NohraИсмаил Хания
Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Dalati Nohra
Исмаил Хания. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия решительно осуждает атаку Израиля, которая привела к гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Мы решительно осуждаем эту атаку, которая привела к гибели господина Хании", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как могут отреагировать в Кремле на случившееся.
Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
В МИД России решительно осудили убийство главы политбюро ХАМАС
Вчера, 11:12
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана.
Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писал, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
Солдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР) - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
КСИР пообещал жесткий ответ на убийство Хании
Вчера, 11:51
 
ИзраильХАМАСУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в ТегеранеВ миреРоссияТегеран (город)Исмаил ХанияДмитрий ПесковОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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