https://ria.ru/20240731/perm-1963223393.html

Экс-следователя осудили за стрельбу у входа в ночной клуб в Перми

Экс-следователя осудили за стрельбу у входа в ночной клуб в Перми - РИА Новости, 31.07.2024

Экс-следователя осудили за стрельбу у входа в ночной клуб в Перми

Бывший следователь и адвокат из Перми отправится на 3,5 года в колонию за хулиганство с использованием длинноствольного огнестрельного оружия у входа в ночной... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T15:59

2024-07-31T15:59

2024-07-31T15:59

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ПЕРМЬ, 31 июл - РИА Новости. Бывший следователь и адвокат из Перми отправится на 3,5 года в колонию за хулиганство с использованием длинноствольного огнестрельного оружия у входа в ночной клуб в центре Перми, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде. Летом 2023 года бывший следователь СУСК РФ по Пермскому краю и адвокат Адвокатской палаты Пермского края Иван Казанкин находился в ночном клубе Shake Room в Перми. В какой-то момент сотрудники попросили мужчину удалиться из зала из-за нецензурной брани в адрес гостьи. Как установил суд, далее Казанкин взял в своем автомобиле длинноствольное огнестрельное оружие и вернулся к развлекательному заведению. Он направил оружие в сторону людей у входа и попытался зарядить, говоря при этом о намерениях стрелять. Мужчина был обезврежен охраной клуба. Несколько пермских СМИ писали, что экс-следователь на входе передернул затвор своего карабина "Кедр", но выстрелить не смог, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. Также уточнялось, что в прошлом у фигуранта был похожий инцидент, после которого ведомством проводилась поверка, завершившаяся порицанием в адрес сотрудника. После нападения на клуб Shake Room в центре Перми было возбуждено дело по статьям о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и незаконном приобретении и хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Казанкину по этим статьям предъявили обвинение. "Фигуранту назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - рассказали в суде. Приговор вынесен в среду, подсудимого взяли под стражу в зале суда.

https://ria.ru/20240731/peterburg-1963206642.html

https://ria.ru/20240130/prigovor-1924271894.html

пермь

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происшествия, пермь, россия, пермский край