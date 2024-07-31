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United Airlines прекратила регулярные перелеты в Тель-Авив

United Airlines прекратила регулярные перелеты в Тель-Авив - РИА Новости, 31.07.2024

United Airlines прекратила регулярные перелеты в Тель-Авив

Крупная американская авиакомпания United Airlines сообщила РИА Новости в среду, что с этого вечера прекращает регулярные перелеты в Тель-Авив по соображениям... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T21:53

2024-07-31T21:53

2024-07-31T22:04

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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Крупная американская авиакомпания United Airlines сообщила РИА Новости в среду, что с этого вечера прекращает регулярные перелеты в Тель-Авив по соображениям безопасности."Мы приостанавливаем по соображениям безопасности наши ежедневные рейсы в Тель-Авив, пока мы обдумываем наши следующие шаги. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией, при принятии решения о возобновлении обслуживания мы будем уделять особое внимание безопасности наших пассажиров и экипажей", - следует из комментария пресс-службы.Рейс в Тель-Авив, который сегодня должен был вылететь из аэропорта Ньюарк Либерти, обслуживающего Нью-Йорк и штат Нью-Джерси, отменен, добавила компания.Ранее в среду госдепартамент США обновил рекомендации по посещению Ливана, посоветовав американским гражданам воздержаться от поездок в страну из-за растущей напряженности между движением "Хезболлах" и Израилем.В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в столице Ирана Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.

https://ria.ru/20240731/konflikt-1915630213.html

тель-авив

израиль

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, united airlines, тель-авив, израиль, исмаил хания, сша, ллойд остин, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла