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United Airlines прекратила регулярные перелеты в Тель-Авив - РИА Новости, 31.07.2024
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21:53 31.07.2024 (обновлено: 22:04 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/perelety-1963308770.html
United Airlines прекратила регулярные перелеты в Тель-Авив
United Airlines прекратила регулярные перелеты в Тель-Авив - РИА Новости, 31.07.2024
United Airlines прекратила регулярные перелеты в Тель-Авив
Крупная американская авиакомпания United Airlines сообщила РИА Новости в среду, что с этого вечера прекращает регулярные перелеты в Тель-Авив по соображениям... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T21:53
2024-07-31T22:04
в мире
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тель-авив
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Крупная американская авиакомпания United Airlines сообщила РИА Новости в среду, что с этого вечера прекращает регулярные перелеты в Тель-Авив по соображениям безопасности."Мы приостанавливаем по соображениям безопасности наши ежедневные рейсы в Тель-Авив, пока мы обдумываем наши следующие шаги. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией, при принятии решения о возобновлении обслуживания мы будем уделять особое внимание безопасности наших пассажиров и экипажей", - следует из комментария пресс-службы.Рейс в Тель-Авив, который сегодня должен был вылететь из аэропорта Ньюарк Либерти, обслуживающего Нью-Йорк и штат Нью-Джерси, отменен, добавила компания.Ранее в среду госдепартамент США обновил рекомендации по посещению Ливана, посоветовав американским гражданам воздержаться от поездок в страну из-за растущей напряженности между движением "Хезболлах" и Израилем.В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в столице Ирана Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.
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в мире, united airlines, тель-авив, израиль, исмаил хания, сша, ллойд остин, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла
В мире, United Airlines, Тель-Авив, Израиль, Исмаил Хания, США, Ллойд Остин, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хезболла
United Airlines прекратила регулярные перелеты в Тель-Авив

United Airlines прекратила перелеты в Тель-Авив по соображениям безопасности

© Flickr / Aero IcarusСамолет авиакомпании United Airlines
Самолет авиакомпании United Airlines - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Flickr / Aero Icarus
Самолет авиакомпании United Airlines. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Крупная американская авиакомпания United Airlines сообщила РИА Новости в среду, что с этого вечера прекращает регулярные перелеты в Тель-Авив по соображениям безопасности.
«
"Мы приостанавливаем по соображениям безопасности наши ежедневные рейсы в Тель-Авив, пока мы обдумываем наши следующие шаги. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией, при принятии решения о возобновлении обслуживания мы будем уделять особое внимание безопасности наших пассажиров и экипажей", - следует из комментария пресс-службы.
Рейс в Тель-Авив, который сегодня должен был вылететь из аэропорта Ньюарк Либерти, обслуживающего Нью-Йорк и штат Нью-Джерси, отменен, добавила компания.
Ранее в среду госдепартамент США обновил рекомендации по посещению Ливана, посоветовав американским гражданам воздержаться от поездок в страну из-за растущей напряженности между движением "Хезболлах" и Израилем.
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в столице Ирана Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.
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В миреUnited AirlinesТель-АвивИзраильИсмаил ХанияСШАЛлойд ОстинХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХезболла
 
 
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