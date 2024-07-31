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В Минздраве рассказали о состоянии пациентов с ботулизмом - РИА Новости, 31.07.2024
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15:21 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/patsienty-1963212239.html
В Минздраве рассказали о состоянии пациентов с ботулизмом
В Минздраве рассказали о состоянии пациентов с ботулизмом - РИА Новости, 31.07.2024
В Минздраве рассказали о состоянии пациентов с ботулизмом
Шесть пациентов с ботулизмом остаются в стационарах, они в тяжелом состоянии, трое из них на ИВЛ, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T15:21
2024-07-31T15:21
россия
москва
санкт-петербург
алексей кузнецов
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
общество
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Шесть пациентов с ботулизмом остаются в стационарах, они в тяжелом состоянии, трое из них на ИВЛ, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "В стационарах остаются шесть пациентов с ботулизмом, они в тяжелом состоянии. Всем оказывается вся необходимая медицинская помощь. Трое из пациентов - на искусственной вентиляции легких", - сказал Кузнецов. По информации Минздрава, с 15 июня за медицинской помощью в медучреждения Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей обратились 413 человек с признаками ботулизма. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". Как ранее сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, всего вспышка ботулизма коснулась 417 человек, из них двое скончались.
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россия, москва, санкт-петербург, алексей кузнецов, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, общество
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Алексей Кузнецов, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, Общество
В Минздраве рассказали о состоянии пациентов с ботулизмом

Минздрав: шесть пациентов с ботулизмом остаются в стационарах, трое на ИВЛ

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Шесть пациентов с ботулизмом остаются в стационарах, они в тяжелом состоянии, трое из них на ИВЛ, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«
"В стационарах остаются шесть пациентов с ботулизмом, они в тяжелом состоянии. Всем оказывается вся необходимая медицинская помощь. Трое из пациентов - на искусственной вентиляции легких", - сказал Кузнецов.
По информации Минздрава, с 15 июня за медицинской помощью в медучреждения Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей обратились 413 человек с признаками ботулизма.
Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". Как ранее сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, всего вспышка ботулизма коснулась 417 человек, из них двое скончались.
Инфекционная больница - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Ботулизм: симптомы и лечение
19 июня, 16:57
 
РоссияМоскваСанкт-ПетербургАлексей КузнецовАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Массовое заражение ботулизмом через еду из доставкиОбщество
 
 
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