https://ria.ru/20240731/patsienty-1963212239.html
В Минздраве рассказали о состоянии пациентов с ботулизмом
В Минздраве рассказали о состоянии пациентов с ботулизмом - РИА Новости, 31.07.2024
В Минздраве рассказали о состоянии пациентов с ботулизмом
Шесть пациентов с ботулизмом остаются в стационарах, они в тяжелом состоянии, трое из них на ИВЛ, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T15:21
2024-07-31T15:21
2024-07-31T15:21
россия
москва
санкт-петербург
алексей кузнецов
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
общество
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Шесть пациентов с ботулизмом остаются в стационарах, они в тяжелом состоянии, трое из них на ИВЛ, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "В стационарах остаются шесть пациентов с ботулизмом, они в тяжелом состоянии. Всем оказывается вся необходимая медицинская помощь. Трое из пациентов - на искусственной вентиляции легких", - сказал Кузнецов. По информации Минздрава, с 15 июня за медицинской помощью в медучреждения Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей обратились 413 человек с признаками ботулизма. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". Как ранее сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, всего вспышка ботулизма коснулась 417 человек, из них двое скончались.
https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html
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россия, москва, санкт-петербург, алексей кузнецов, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, общество
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Алексей Кузнецов, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, Общество
В Минздраве рассказали о состоянии пациентов с ботулизмом
Минздрав: шесть пациентов с ботулизмом остаются в стационарах, трое на ИВЛ
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Шесть пациентов с ботулизмом остаются в стационарах, они в тяжелом состоянии, трое из них на ИВЛ, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
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"В стационарах остаются шесть пациентов с ботулизмом, они в тяжелом состоянии. Всем оказывается вся необходимая медицинская помощь. Трое из пациентов - на искусственной вентиляции легких", - сказал Кузнецов.
По информации Минздрава, с 15 июня за медицинской помощью в медучреждения Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей обратились 413 человек с признаками ботулизма.
Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". Как ранее сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, всего вспышка ботулизма коснулась 417 человек, из них двое скончались.