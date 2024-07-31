https://ria.ru/20240731/patsienty-1963212239.html

В Минздраве рассказали о состоянии пациентов с ботулизмом

В Минздраве рассказали о состоянии пациентов с ботулизмом - РИА Новости, 31.07.2024

В Минздраве рассказали о состоянии пациентов с ботулизмом

Шесть пациентов с ботулизмом остаются в стационарах, они в тяжелом состоянии, трое из них на ИВЛ, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T15:21

2024-07-31T15:21

2024-07-31T15:21

россия

москва

санкт-петербург

алексей кузнецов

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

общество

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Шесть пациентов с ботулизмом остаются в стационарах, они в тяжелом состоянии, трое из них на ИВЛ, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "В стационарах остаются шесть пациентов с ботулизмом, они в тяжелом состоянии. Всем оказывается вся необходимая медицинская помощь. Трое из пациентов - на искусственной вентиляции легких", - сказал Кузнецов. По информации Минздрава, с 15 июня за медицинской помощью в медучреждения Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей обратились 413 человек с признаками ботулизма. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". Как ранее сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, всего вспышка ботулизма коснулась 417 человек, из них двое скончались.

https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html

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россия, москва, санкт-петербург, алексей кузнецов, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, общество