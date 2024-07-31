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Московский зоопарк показал подарки на день рождения панды Жуи

Московский зоопарк показал подарки на день рождения панды Жуи - РИА Новости, 31.07.2024

Московский зоопарк показал подарки на день рождения панды Жуи

Панде Жуи исполнилось восемь лет, в день рождения его вольер украсили в стилистике сказки "По щучьему велению", сообщил Московский зоопарк в Telegram-канале. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T19:26

2024-07-31T19:26

2024-07-31T20:09

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Панде Жуи исполнилось восемь лет, в день рождения его вольер украсили в стилистике сказки "По щучьему велению", сообщил Московский зоопарк в Telegram-канале. "Состоялось торжественное поздравление Жуи. Нашему добряку исполнилось восемь лет. <...> Киперы изготовили печку из картона и бамбука, а также щуку из картона и Емелю, набитого стружкой", — сказала директор зоопарка Светлана Акулова.Кроме того, для Жуи приготовили ледяной торт, украшенный цифрой восемь изо льда, а также его любимые угощения.Праздничная программа включала экскурсию "Не только панды. Дочки и сыночки в мире животных", мастер-класс по рисованию, квест "В гости к панде", а также викторину "Игры у панд". Участникам рассказали о жизни этих и других животных в Китае.Накануне в Московском зоопарке отмечали семилетие Диндин. Она и Жуи — родители панды Катюши. Торжества по случаю дней рождения панд продлятся до 4 августа.

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День рождения Жуи в Московском зоопарке Сегодня в зоопарке поздравляли нашего Жуи с Днем Рождения. Бамбуковому медведю, папе Катюши исполнилось 8 лет. 2024-07-31T19:26 true PT0M57S

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