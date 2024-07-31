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Московский зоопарк показал подарки на день рождения панды Жуи - РИА Новости, 31.07.2024
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19:26 31.07.2024 (обновлено: 20:09 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/panda-1963287858.html
Московский зоопарк показал подарки на день рождения панды Жуи
Московский зоопарк показал подарки на день рождения панды Жуи - РИА Новости, 31.07.2024
Московский зоопарк показал подарки на день рождения панды Жуи
Панде Жуи исполнилось восемь лет, в день рождения его вольер украсили в стилистике сказки "По щучьему велению", сообщил Московский зоопарк в Telegram-канале. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T19:26
2024-07-31T20:09
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Панде Жуи исполнилось восемь лет, в день рождения его вольер украсили в стилистике сказки "По щучьему велению", сообщил Московский зоопарк в Telegram-канале. &quot;Состоялось торжественное поздравление Жуи. Нашему добряку исполнилось восемь лет. &lt;...&gt; Киперы изготовили печку из картона и бамбука, а также щуку из картона и Емелю, набитого стружкой&quot;, — сказала директор зоопарка Светлана Акулова.Кроме того, для Жуи приготовили ледяной торт, украшенный цифрой восемь изо льда, а также его любимые угощения.Праздничная программа включала экскурсию "Не только панды. Дочки и сыночки в мире животных", мастер-класс по рисованию, квест "В гости к панде", а также викторину "Игры у панд". Участникам рассказали о жизни этих и других животных в Китае.Накануне в Московском зоопарке отмечали семилетие Диндин. Она и Жуи — родители панды Катюши. Торжества по случаю дней рождения панд продлятся до 4 августа.
https://ria.ru/20240731/panda-1963151157.html
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День рождения Жуи в Московском зоопарке
Сегодня в зоопарке поздравляли нашего Жуи с Днем Рождения. Бамбуковому медведю, папе Катюши исполнилось 8 лет.
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москва, московский зоопарк, хорошие новости
Хорошие новости, Москва, Московский зоопарк, Хорошие новости
Московский зоопарк показал подарки на день рождения панды Жуи

Панде Жуи из Московского зоопарка на день рождения подарили печку, щуку и Емелю

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Панде Жуи исполнилось восемь лет, в день рождения его вольер украсили в стилистике сказки "По щучьему велению", сообщил Московский зоопарк в Telegram-канале.
«

"Состоялось торжественное поздравление Жуи. Нашему добряку исполнилось восемь лет. <...> Киперы изготовили печку из картона и бамбука, а также щуку из картона и Емелю, набитого стружкой", — сказала директор зоопарка Светлана Акулова.

Кроме того, для Жуи приготовили ледяной торт, украшенный цифрой восемь изо льда, а также его любимые угощения.
Праздничная программа включала экскурсию "Не только панды. Дочки и сыночки в мире животных", мастер-класс по рисованию, квест "В гости к панде", а также викторину "Игры у панд". Участникам рассказали о жизни этих и других животных в Китае.
Накануне в Московском зоопарке отмечали семилетие Диндин. Она и Жуи — родители панды Катюши. Торжества по случаю дней рождения панд продлятся до 4 августа.
День рождения панды Диндин в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Панда Диндин из Московского зоопарка доедает подаренную ей мебель
Вчера, 12:28
 
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