https://ria.ru/20240731/panda-1963151157.html
Панда Диндин из Московского зоопарка доедает подаренную ей мебель
Панда Диндин из Московского зоопарка доедает подаренную ей мебель - РИА Новости, 31.07.2024
Панда Диндин из Московского зоопарка доедает подаренную ей мебель
Панда Диндин из Московского зоопарка, которой во вторник исполнилось семь лет, все еще доедает столы и стулья из бамбука, которые ей подарили на день рождения,... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T12:28
2024-07-31T12:28
2024-07-31T12:28
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светлана акулова
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Панда Диндин из Московского зоопарка, которой во вторник исполнилось семь лет, все еще доедает столы и стулья из бамбука, которые ей подарили на день рождения, сообщила гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале. Ранее на сайте мэра и правительства Москвы сообщали, что с понедельника по воскресенье в Московском зоопарке с размахом отметят дни рождения больших панд Жуи и Диндин. Для гостей подготовили экскурсии, квесты, мастер-классы, конкурс, показы фильмов и церемонии вручения подарков пандам. "Пока Жуи готовится к сегодняшнему получению подарков, Диндин доедает свои вчерашние столы и стулья", - написала Акулова. Большой панде Диндин из Московского зоопарка во вторник исполнилось семь лет, ей подарили мебель, сделанную из бамбука. В среду свое восьмилетие отмечает панда Жуи.
https://ria.ru/20240729/panda-1962660120.html
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День рождения панды Диндин в Московском зоопарке
Диндин исполнилось 7 лет, а Жуи – 8. В этом году мы решили устроить отдельные праздники для каждой панды, и торжества продлятся целую неделю — с 29 июля по 4 августа.
2024-07-31T12:28
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москва, светлана акулова, московский зоопарк
Хорошие новости, Москва, Светлана Акулова, Московский зоопарк
Панда Диндин из Московского зоопарка доедает подаренную ей мебель
Панда Диндин в Московском зоопарке доедает подаренную ей на день рождения мебель