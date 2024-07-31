https://ria.ru/20240731/otdykh-1963063230.html

Туроператор: отдых в Греции сильно подорожал

Туроператор: отдых в Греции сильно подорожал - РИА Новости, 31.07.2024

Туроператор: отдых в Греции сильно подорожал

Отдых в Греции сильно подорожал, 10 дней в хорошем отеле на двоих обойдется в шесть тысяч евро, сообщил РИА Новости управляющий директор туроператора "Tez Tour... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T04:33

2024-07-31T04:33

2024-07-31T04:33

туризм

новости - туризм

греция

крит (остров)

димитрис харитидис

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АФИНЫ, 31 июл - РИА Новости. Отдых в Греции сильно подорожал, 10 дней в хорошем отеле на двоих обойдется в шесть тысяч евро, сообщил РИА Новости управляющий директор туроператора "Tez Tour Греция" Димитрис Харитидис. "На Крите только проживание в хорошей "пятерке" (отеле "пять звезд") будет стоить где-то шесть тысяч евро за 10 дней без перелета. Это хорошая "пятерка" "все включено". "Четверка" будет стоить порядка 3500-4000 евро за 10 дней. Это на данный момент, когда пиковые цены на Крите", - сказал Харитидис. По его словам, "обычный" отель обходится примерно в 300 евро в сутки. "И спрос большой, не найти ничего до середины сентября", - добавил он.

https://ria.ru/20240729/turtsiya-1962778815.html

греция

крит (остров)

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новости - туризм, греция, крит (остров), димитрис харитидис