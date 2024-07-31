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В США не стали отвечать на вопросы о причастности Израиля к убийству Хании - РИА Новости, 31.07.2024
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09:28 31.07.2024 (обновлено: 11:01 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/ostin-1963088198.html
В США не стали отвечать на вопросы о причастности Израиля к убийству Хании
В США не стали отвечать на вопросы о причастности Израиля к убийству Хании - РИА Новости, 31.07.2024
В США не стали отвечать на вопросы о причастности Израиля к убийству Хании
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил New York Times, что ему нечего сказать на вопросы о том, причастен ли Израиль к убийству главы политбюро палестинского... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T09:28
2024-07-31T11:01
в мире
израиль
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ллойд остин
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил New York Times, что ему нечего сказать на вопросы о том, причастен ли Израиль к убийству главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и были ли США заранее уведомлены о нем. "У меня ничего для вас нет по этому поводу", - ответил Остин на вопросы журналистов.В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели Хании в результате удара Израиля по его резиденции в столице Ирана. Согласно заявлению движения, глава политбюро ХАМАС был убит результате удара Израиля по его резиденции в Тегеране после его участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана.
https://ria.ru/20240730/izrail-1962733172.html
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в мире, израиль, иран, сша, ллойд остин, исмаил хания, хамас, министерство обороны сша, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Израиль, Иран, США, Ллойд Остин, Исмаил Хания, ХАМАС, Министерство обороны США, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
В США не стали отвечать на вопросы о причастности Израиля к убийству Хании

Остин заявил, что ему нечего сказать о причастности Израиля к убийству Хании

© AP Photo / Dalati NohraЛидер ХАМАС Исмаил Хания
Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Dalati Nohra
Лидер ХАМАС Исмаил Хания. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил New York Times, что ему нечего сказать на вопросы о том, причастен ли Израиль к убийству главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и были ли США заранее уведомлены о нем.
«
"У меня ничего для вас нет по этому поводу", - ответил Остин на вопросы журналистов.
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели Хании в результате удара Израиля по его резиденции в столице Ирана. Согласно заявлению движения, глава политбюро ХАМАС был убит результате удара Израиля по его резиденции в Тегеране после его участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана.
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В миреИзраильИранСШАЛлойд ОстинИсмаил ХанияХАМАСМинистерство обороны СШАУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
 
 
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