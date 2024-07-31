https://ria.ru/20240731/ostin-1963088198.html

В США не стали отвечать на вопросы о причастности Израиля к убийству Хании

В США не стали отвечать на вопросы о причастности Израиля к убийству Хании - РИА Новости, 31.07.2024

В США не стали отвечать на вопросы о причастности Израиля к убийству Хании

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил New York Times, что ему нечего сказать на вопросы о том, причастен ли Израиль к убийству главы политбюро палестинского... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T09:28

2024-07-31T09:28

2024-07-31T11:01

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил New York Times, что ему нечего сказать на вопросы о том, причастен ли Израиль к убийству главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и были ли США заранее уведомлены о нем. "У меня ничего для вас нет по этому поводу", - ответил Остин на вопросы журналистов.В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели Хании в результате удара Израиля по его резиденции в столице Ирана. Согласно заявлению движения, глава политбюро ХАМАС был убит результате удара Израиля по его резиденции в Тегеране после его участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана.

https://ria.ru/20240730/izrail-1962733172.html

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