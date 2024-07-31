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Бречалов вручил орден Почета олимпийской чемпионке, лыжнице Тихоновой - РИА Новости, 31.07.2024
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Удмуртская Республика
 
20:25 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/orden-1963298660.html
Бречалов вручил орден Почета олимпийской чемпионке, лыжнице Тихоновой
Бречалов вручил орден Почета олимпийской чемпионке, лыжнице Тихоновой - РИА Новости, 31.07.2024
Бречалов вручил орден Почета олимпийской чемпионке, лыжнице Тихоновой
Глава Удмуртии Александр Бречалов на открытии Республиканских сельских игр вручил орден Почета двукратной олимпийской чемпионке, лыжнице Тамаре Тихоновой,... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T20:25
2024-07-31T20:25
удмуртская республика
спорт
кезский район
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россия
александр бречалов
владимир путин
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 31 июл - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов на открытии Республиканских сельских игр вручил орден Почета двукратной олимпийской чемпионке, лыжнице Тамаре Тихоновой, награжденной по указу главы государства Владимира Путина, сообщили в пресс-службе руководителя республики. Легенда лыжного спорта Тамара Тихонова награждена по указу президента России Владимира Путина за заслуги в области физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу. Награду спортсменке вручил Глава Удмуртии Александр Бречалов на открытии Республиканских летних сельских спортивных игр, информирует пресс-служба. "В этом году у Тамары Ивановны – юбилей. Она бесконечно позитивный человек, любящий жизнь, отдающий всё своё тепло окружающим. Лично меня всегда заряжает и настраивает на ещё большую работу. С днём рождения и заслуженной наградой", – приводятся слова Бречалова. Спортсменка поблагодарила президента за орден. "Я так счастлива. Спасибо, что сельские игры сегодня у меня на родине. Кезский район, я вас очень люблю", – цитирует пресс-служба Тихонову. Тамара Тихонова — двухкратная олимпийская чемпионка, двухкратная чемпионка мира, многократная чемпионка СССР, заслуженный мастер спорта СССР. Орден Почёта Тамаре Ивановне вручили на её родине – в Кезском районе. Там состоялось открытие 33-х Республиканских летних сельских спортивных игр, рассказали в пресс-службе главы Удмуртии. "Тамара Ивановна – один из вдохновителей идеи проведения Республиканских зимних и летних сельских спортивных игр. В 2010 году к этим соревнованиям по инициативе и при непосредственном участии Тамары Тихоновой в Кезском районе был построен спортивно-оздоровительный лыжный комплекс. Спортобъект стал центром работы с молодёжью и местом притяжения не только для жителей республики, но для спортсменов и гостей со всех уголков Удмуртии. В рамках 33-х Республиканских летних сельских спортивных игр там проведут соревнования по велосипедному спорту в дисциплине "маунтинбайк", - отметили власти региона. Кроме этого, Тихонова ежегодно участвует в спортивных мероприятиях зимнего цикла. Это является важным мотивационным стимулом для спортсменов, любителей, детей, молодёжи и их родителей. Ежегодно проводятся соревнования по лыжным гонкам среди юношей и девушек на призы заслуженного мастера спорта СССР Т.И. Тихоновой, которые с 2022 года приобрели статус всероссийских, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230929/fok-1899518702.html
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спорт, кезский район, ссср, россия, александр бречалов, владимир путин, удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Спорт, Кезский район, СССР, Россия, Александр Бречалов, Владимир Путин, Удмуртская Республика (Удмуртия)

Бречалов вручил орден Почета олимпийской чемпионке, лыжнице Тихоновой

© Фото : пресс-служба главы Республика УдмуртияГлава Удмуртии Александр Бречалов вручил орден Почета двукратной олимпийской чемпионке, лыжнице Тамаре Тихоновой
Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил орден Почета двукратной олимпийской чемпионке, лыжнице Тамаре Тихоновой - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Фото : пресс-служба главы Республика Удмуртия
Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил орден Почета двукратной олимпийской чемпионке, лыжнице Тамаре Тихоновой
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УФА, 31 июл - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов на открытии Республиканских сельских игр вручил орден Почета двукратной олимпийской чемпионке, лыжнице Тамаре Тихоновой, награжденной по указу главы государства Владимира Путина, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
Легенда лыжного спорта Тамара Тихонова награждена по указу президента России Владимира Путина за заслуги в области физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу. Награду спортсменке вручил Глава Удмуртии Александр Бречалов на открытии Республиканских летних сельских спортивных игр, информирует пресс-служба.
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"В этом году у Тамары Ивановны – юбилей. Она бесконечно позитивный человек, любящий жизнь, отдающий всё своё тепло окружающим. Лично меня всегда заряжает и настраивает на ещё большую работу. С днём рождения и заслуженной наградой", – приводятся слова Бречалова.
Спортсменка поблагодарила президента за орден. "Я так счастлива. Спасибо, что сельские игры сегодня у меня на родине. Кезский район, я вас очень люблю", – цитирует пресс-служба Тихонову.
Тамара Тихонова — двухкратная олимпийская чемпионка, двухкратная чемпионка мира, многократная чемпионка СССР, заслуженный мастер спорта СССР. Орден Почёта Тамаре Ивановне вручили на её родине – в Кезском районе. Там состоялось открытие 33-х Республиканских летних сельских спортивных игр, рассказали в пресс-службе главы Удмуртии.
«
"Тамара Ивановна – один из вдохновителей идеи проведения Республиканских зимних и летних сельских спортивных игр. В 2010 году к этим соревнованиям по инициативе и при непосредственном участии Тамары Тихоновой в Кезском районе был построен спортивно-оздоровительный лыжный комплекс. Спортобъект стал центром работы с молодёжью и местом притяжения не только для жителей республики, но для спортсменов и гостей со всех уголков Удмуртии. В рамках 33-х Республиканских летних сельских спортивных игр там проведут соревнования по велосипедному спорту в дисциплине "маунтинбайк", - отметили власти региона.
Кроме этого, Тихонова ежегодно участвует в спортивных мероприятиях зимнего цикла. Это является важным мотивационным стимулом для спортсменов, любителей, детей, молодёжи и их родителей. Ежегодно проводятся соревнования по лыжным гонкам среди юношей и девушек на призы заслуженного мастера спорта СССР Т.И. Тихоновой, которые с 2022 года приобрели статус всероссийских, добавили в пресс-службе.
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Удмуртская РеспубликаСпортКезский районСССРРоссияАлександр БречаловВладимир ПутинУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
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