https://ria.ru/20240731/opros-1963243899.html

Почти половина немцев против размещения американских ракет, показал опрос

Почти половина немцев против размещения американских ракет, показал опрос - РИА Новости, 31.07.2024

Почти половина немцев против размещения американских ракет, показал опрос

Доля жителей Германии, считающих неверным решение Берлина о размещении на территории страны американских ракет, составляет 49%, следует из опроса института... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T17:08

2024-07-31T17:08

2024-07-31T17:12

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Доля жителей Германии, считающих неверным решение Берлина о размещении на территории страны американских ракет, составляет 49%, следует из опроса института Forsa для телеканала RTL. Верным принятое решение назвали 45% респондентов. При этом на территории бывшей ГДР доля противников размещения американских ракет составляет 74% при лишь 23% сторонников. На западе, напротив, 49% опрошенных поддержали решение о размещении американских вооружений, и лишь 45% высказались против. Больше всего противников американских ракет на немецкой земле среди сторонников левой партии ""Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ, 85%), а также правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ, 79%). Больше всего сторонников - среди электората оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС, 62%) и входящих в правящую коалицию "Зелёных" (64%). Опрос был проведён 25-26 июля, в нём приняли участие 1 002 человека. Статистическая погрешность не превышает 3 процентных пунктов. Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии". Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия в спокойном ключе, без нервов и эмоций будет вырабатывать военный ответ на планы США. Позднее Рябков уточнил, что Россия будет выбирать из максимально широкого набора опций, вырабатывая свой ответ на размещение американских дальнобойных ракет в ФРГ, при этом не исключая никаких вариантов, включая и развертывание аналогичных систем в ядерном оснащении.

https://ria.ru/20240729/germaniya-1962701026.html

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в мире, германия, сша, министерство обороны сша