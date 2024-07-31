ООН обеспокоена ударами Израиля по Ливану
Представитель Гутерреша Дюжаррик: ООН обеспокоена ударами Израиля по Ливану
© AP Photo / Hussein MallaПоследствия удара ЦАХАЛ по Бейруту, Ливан
© AP Photo / Hussein Malla
ООН, 31 июл - РИА Новости. Офис генсека ООН Антониу Гутерреша обеспокоен ударами Израиля по Ливану, призывает воинствующие стороны не допускать дальнейшей эскалации, сообщил представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик.
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"Мы выражаем серьезную обеспокоенность в связи с ударами Армии обороны Израиля по густонаселенному южному пригороду Бейрута, Ливан, вечером 30 июля, которые привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения… мы вновь настоятельно призываем стороны проявлять максимальную сдержанность и призываем все заинтересованные стороны избегать любой дальнейшей эскалации", - сообщил Дюжаррик.
Южный пригород Бейрута во вторник подвергся авиаударам со стороны Израиля, в результате погибли женщина и двое детей, пострадали не менее 74 человек. В Армии обороны Израиля подтвердили, что атака по ливанской столице произошла с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах", по данным ЦАХАЛ, ответственного за обстрел, в результате которого погибли 12 детей. Российский МИД назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.