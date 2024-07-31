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ООН обеспокоена ударами Израиля по Ливану - РИА Новости, 31.07.2024
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05:17 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/oon-1963064766.html
ООН обеспокоена ударами Израиля по Ливану
ООН обеспокоена ударами Израиля по Ливану - РИА Новости, 31.07.2024
ООН обеспокоена ударами Израиля по Ливану
Офис генсека ООН Антониу Гутерреша обеспокоен ударами Израиля по Ливану, призывает воинствующие стороны не допускать дальнейшей эскалации, сообщил представитель РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T05:17
2024-07-31T05:17
в мире
израиль
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стефан дюжаррик
антониу гутерреш
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ООН, 31 июл - РИА Новости. Офис генсека ООН Антониу Гутерреша обеспокоен ударами Израиля по Ливану, призывает воинствующие стороны не допускать дальнейшей эскалации, сообщил представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик. "Мы выражаем серьезную обеспокоенность в связи с ударами Армии обороны Израиля по густонаселенному южному пригороду Бейрута, Ливан, вечером 30 июля, которые привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения… мы вновь настоятельно призываем стороны проявлять максимальную сдержанность и призываем все заинтересованные стороны избегать любой дальнейшей эскалации", - сообщил Дюжаррик. Южный пригород Бейрута во вторник подвергся авиаударам со стороны Израиля, в результате погибли женщина и двое детей, пострадали не менее 74 человек. В Армии обороны Израиля подтвердили, что атака по ливанской столице произошла с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах", по данным ЦАХАЛ, ответственного за обстрел, в результате которого погибли 12 детей. Российский МИД назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
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в мире, израиль, ливан, бейрут, стефан дюжаррик, антониу гутерреш, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Бейрут, Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш, Хезболла, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ООН обеспокоена ударами Израиля по Ливану

Представитель Гутерреша Дюжаррик: ООН обеспокоена ударами Израиля по Ливану

© AP Photo / Hussein MallaПоследствия удара ЦАХАЛ по Бейруту, Ливан
Последствия удара ЦАХАЛ по Бейруту, Ливан - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Hussein Malla
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ООН, 31 июл - РИА Новости. Офис генсека ООН Антониу Гутерреша обеспокоен ударами Израиля по Ливану, призывает воинствующие стороны не допускать дальнейшей эскалации, сообщил представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик.
«
"Мы выражаем серьезную обеспокоенность в связи с ударами Армии обороны Израиля по густонаселенному южному пригороду Бейрута, Ливан, вечером 30 июля, которые привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения… мы вновь настоятельно призываем стороны проявлять максимальную сдержанность и призываем все заинтересованные стороны избегать любой дальнейшей эскалации", - сообщил Дюжаррик.
Южный пригород Бейрута во вторник подвергся авиаударам со стороны Израиля, в результате погибли женщина и двое детей, пострадали не менее 74 человек. В Армии обороны Израиля подтвердили, что атака по ливанской столице произошла с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах", по данным ЦАХАЛ, ответственного за обстрел, в результате которого погибли 12 детей. Российский МИД назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
Министр обороны Израиля Йоав Галант - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Галант после удара по Бейруту заявил, что кровь израильтян "имеет цену"
Вчера, 04:10
 
В миреИзраильЛиванБейрутСтефан ДюжаррикАнтониу ГутеррешХезболлаООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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