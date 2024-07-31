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ОНК Мордовии запросит ФСИН о местонахождении Уилана - РИА Новости, 31.07.2024
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15:08 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/onk-1963207653.html
ОНК Мордовии запросит ФСИН о местонахождении Уилана
ОНК Мордовии запросит ФСИН о местонахождении Уилана - РИА Новости, 31.07.2024
ОНК Мордовии запросит ФСИН о местонахождении Уилана
Представители Общественной наблюдательной комиссии Мордовии запросят региональное управление ФСИН о том, где сейчас находится осужденный за шпионаж американец... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T15:08
2024-07-31T15:08
россия
пол уилан
онк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Представители Общественной наблюдательной комиссии Мордовии запросят региональное управление ФСИН о том, где сейчас находится осужденный за шпионаж американец Пол Уилан, сообщил РИА Новости председатель ОНК региона Сергей Маркиянов. Ранее адвокат Ольга Карлова заявила РИА Новости, что обратилась в ОНК Мордовии с просьбой навестить ее подзащитного Уилана, содержащегося в колонии №17. Маркиянов рассказал, что еще не видел обращения адвоката Уилана, но займется прояснением вопроса о местонахождении осужденного американца. "Я сейчас посмотрю, что значит "публично обратилась". И свяжусь с пенитенциарным ведомством. С УФСИН. Они проинформируют, они могут подтвердить, где он находится", - отметил собеседник. Он также рассказал, что 17 июля представители республиканской ОНК посетили ИК-17 строгого режима, где отбывает наказание Уилан, однако, поскольку это было плановое посещение колонии, а не визит по обращению его защитников или родных, то самого американца они там не видели и им отдельно не интересовались. "Я был в ИК-17 17 июля…Уилана не видел. Это был плановый визит. Зашли, отдельные места посмотрели – столовую, храм, пообщались с некоторыми осужденными", - сообщил Маркиянов. Пол Уилан был приговорен в РФ к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже. Российские правоохранительные органы считают, что он пытался получить сведения о курсантах учебного заведения ФСБ. Американец настаивает на своей невиновности, а госдепартамент включил его в списки неправомерно удерживаемых и пытается договориться с Россией об обмене.
https://ria.ru/20240719/pravozaschitniki-1960608953.html
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россия, пол уилан, онк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Россия, Пол Уилан, ОНК, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
ОНК Мордовии запросит ФСИН о местонахождении Уилана

Глава ОНК Мордовии: ФСИН может подтвердить, где находится Уилан

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде
Гражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Гражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Представители Общественной наблюдательной комиссии Мордовии запросят региональное управление ФСИН о том, где сейчас находится осужденный за шпионаж американец Пол Уилан, сообщил РИА Новости председатель ОНК региона Сергей Маркиянов.
Ранее адвокат Ольга Карлова заявила РИА Новости, что обратилась в ОНК Мордовии с просьбой навестить ее подзащитного Уилана, содержащегося в колонии №17.
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Маркиянов рассказал, что еще не видел обращения адвоката Уилана, но займется прояснением вопроса о местонахождении осужденного американца.
"Я сейчас посмотрю, что значит "публично обратилась". И свяжусь с пенитенциарным ведомством. С УФСИН. Они проинформируют, они могут подтвердить, где он находится", - отметил собеседник.
Он также рассказал, что 17 июля представители республиканской ОНК посетили ИК-17 строгого режима, где отбывает наказание Уилан, однако, поскольку это было плановое посещение колонии, а не визит по обращению его защитников или родных, то самого американца они там не видели и им отдельно не интересовались.
"Я был в ИК-17 17 июля…Уилана не видел. Это был плановый визит. Зашли, отдельные места посмотрели – столовую, храм, пообщались с некоторыми осужденными", - сообщил Маркиянов.
Пол Уилан был приговорен в РФ к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже. Российские правоохранительные органы считают, что он пытался получить сведения о курсантах учебного заведения ФСБ. Американец настаивает на своей невиновности, а госдепартамент включил его в списки неправомерно удерживаемых и пытается договориться с Россией об обмене.
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