https://ria.ru/20240731/oborona-1963315432.html
Кабмин Украины предложил увеличить расходы на оборону
Кабмин Украины предложил увеличить расходы на оборону - РИА Новости, 31.07.2024
Кабмин Украины предложил увеличить расходы на оборону
Правительство Украины предлагает увеличить бюджетные расходы на оборону и безопасность на 495,3 миллиарда гривен (более 12 миллиардов долларов), сообщил депутат РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T22:57
2024-07-31T22:57
2024-07-31T22:57
украина
алексей леонов
денис шмыгаль
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Правительство Украины предлагает увеличить бюджетные расходы на оборону и безопасность на 495,3 миллиарда гривен (более 12 миллиардов долларов), сообщил депутат Верховной рады Алексей Леонов. По его словам расходы на оборону в 2025 году возрастут до 2 триллионов 227 миллиардов гривен (более 54,3 миллиарда долларов), а в 2026 году снизятся до 1 триллиона 627 миллиардов гривен (более 39,6 миллиарда долларов), в 2027 году - до 1 триллиона 533 миллиардов гривен (около 38 миллиардов долларов). "Цифры могут изменяться в зависимости от ситуации на фронте и активности боевых действий... Правительство предлагает (в этом году - ред.) увеличить бюджетные расходы на оборону на 495,3 миллиарда гривен (более 12 миллиардов долларов)", - сказал Леонов в эфире телеканала "Рада". По его словам, сейчас каждый день войны Украине обходится в среднем в 5,6 миллиарда гривен (более 136 миллионов долларов). В свою очередь, премьер Украины Денис Шмыгаль отметил, что ресурсы на оборону остаются ключевым вопросом, ВСУ нуждается в дополнительных 500 миллиардах гривен (12,2 миллиарда долларов). "Три четверти этой суммы будет получено из-за увеличения внутренних заимствований, а также перевыполнения доходов госбюджета, в том числе за счет детенизации экономики. Одна четвертая из этой суммы – это пересмотр налогов", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Ранее кабмин Украины предложил парламенту утвердить источники дополнительных поступлений госбюджета на текущий год для финансирования военных расходов в размере 500 миллиардов гривен (более 12,2 миллиарда долларов), внеся изменения в закон о госбюджете этого года и налоговый кодекс с предложениями по увеличению бюджетных поступлений. По данным из открытых источников, общие расходы госбюджета на 2024 год составляют 3,355 триллиона гривен (81,6 миллиарда долларов), из них на оборону – 1,685 триллиона гривен (более 40,9 миллиарда долларов). Трудности с финансированием военного бюджета вынудили кабмин использовать средства, предназначенные для денежного обеспечения военных, на закупку оружия в первом квартале 2024 года. Как отмечала в июне председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, до конца года в бюджете из-за этого образуется дыра в почти 5 миллиардов гривен (122 миллиона долларов).
https://ria.ru/20240730/ukraina-1962803491.html
https://ria.ru/20240619/ukraina-1953840481.html
https://ria.ru/20240523/getmantsev-1947953126.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, алексей леонов, денис шмыгаль, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Украина, Алексей Леонов, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Кабмин Украины предложил увеличить расходы на оборону
Депутат: Рада предложила увеличить расходы на оборону на 12 миллиардов долларов
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Правительство Украины предлагает увеличить бюджетные расходы на оборону и безопасность на 495,3 миллиарда гривен (более 12 миллиардов долларов), сообщил депутат Верховной рады Алексей Леонов.
По его словам расходы на оборону в 2025 году возрастут до 2 триллионов 227 миллиардов гривен (более 54,3 миллиарда долларов), а в 2026 году снизятся до 1 триллиона 627 миллиардов гривен (более 39,6 миллиарда долларов), в 2027 году - до 1 триллиона 533 миллиардов гривен (около 38 миллиардов долларов).
«
"Цифры могут изменяться в зависимости от ситуации на фронте и активности боевых действий... Правительство предлагает (в этом году - ред.) увеличить бюджетные расходы на оборону на 495,3 миллиарда гривен (более 12 миллиардов долларов)", - сказал Леонов в эфире телеканала "Рада".
По его словам, сейчас каждый день войны Украине обходится в среднем в 5,6 миллиарда гривен (более 136 миллионов долларов).
В свою очередь, премьер Украины Денис Шмыгаль
отметил, что ресурсы на оборону остаются ключевым вопросом, ВСУ
нуждается в дополнительных 500 миллиардах гривен (12,2 миллиарда долларов).
"Три четверти этой суммы будет получено из-за увеличения внутренних заимствований, а также перевыполнения доходов госбюджета, в том числе за счет детенизации экономики. Одна четвертая из этой суммы – это пересмотр налогов", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Ранее кабмин Украины предложил парламенту утвердить источники дополнительных поступлений госбюджета на текущий год для финансирования военных расходов в размере 500 миллиардов гривен (более 12,2 миллиарда долларов), внеся изменения в закон о госбюджете этого года и налоговый кодекс с предложениями по увеличению бюджетных поступлений.
По данным из открытых источников, общие расходы госбюджета на 2024 год составляют 3,355 триллиона гривен (81,6 миллиарда долларов), из них на оборону – 1,685 триллиона гривен (более 40,9 миллиарда долларов). Трудности с финансированием военного бюджета вынудили кабмин использовать средства, предназначенные для денежного обеспечения военных, на закупку оружия в первом квартале 2024 года. Как отмечала в июне председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, до конца года в бюджете из-за этого образуется дыра в почти 5 миллиардов гривен (122 миллиона долларов).