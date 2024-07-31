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Герой России Нимченко рассказал, с кем готов пойти в разведку - РИА Новости, 31.07.2024
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11:29 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/nimchenko-1963129089.html
Герой России Нимченко рассказал, с кем готов пойти в разведку
Герой России Нимченко рассказал, с кем готов пойти в разведку - РИА Новости, 31.07.2024
Герой России Нимченко рассказал, с кем готов пойти в разведку
Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко в своем первом интервью, которое он дал РИА Новости, заявил, что не раздумывая пошел бы в разведку с... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T11:29
2024-07-31T11:29
россия
юрий нимченко
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко в своем первом интервью, которое он дал РИА Новости, заявил, что не раздумывая пошел бы в разведку с главой Крыма Сергеем Аксеновым. &quot;В разведку? С надежным во всех смыслах человеком. Таким, как глава Крыма Сергей Валерьевич Аксенов&quot;, - сказал он.Говоря о своих жизненных принципах, Нимченко подчеркнул, что в любых, даже самых сложных ситуациях нужно оставаться самим собой и поступать по чести и совести. "У нас многонациональная и многоконфессиональная страна, и сейчас в зоне СВО воюют наши люди разных национальностей и религий. Россия – наш общий дом, в котором важно жить в мире и согласии, беречь и защищать его от неприятеля, трудиться для того, чтобы страна процветала и нам было что передать нашим детям и внукам. Ну и самое главное, всегда помнить о том великом наследии, которое оставили нам наши деды и прадеды. Мы его обязаны приумножить и передать потомкам", - добавил собеседник. В середине июля Аксенов заявил, что Нимченко будет занимать пост сенатора от исполнительной власти региона. Звание Героя России Нимченко удостоен за удержание переправы в районе дамбы Северо-Крымского канала в феврале 2022 года.
https://ria.ru/20240731/nimchenko-1963097190.html
https://ria.ru/20240530/aksenov-1949299586.html
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россия, юрий нимченко, сергей аксенов (политик)
Россия, Юрий Нимченко, Сергей Аксенов (политик)
Герой России Нимченко рассказал, с кем готов пойти в разведку

Герой России Нимченко: готов пойти в разведку с главой Крыма Аксеновым

© Фото : пресс-служба КФУ имени В.И. ВернадскогоГерой России Юрий Нимченко
Герой России Юрий Нимченко - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Фото : пресс-служба КФУ имени В.И. Вернадского
Герой России Юрий Нимченко. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко в своем первом интервью, которое он дал РИА Новости, заявил, что не раздумывая пошел бы в разведку с главой Крыма Сергеем Аксеновым.
«

"В разведку? С надежным во всех смыслах человеком. Таким, как глава Крыма Сергей Валерьевич Аксенов", - сказал он.

Говоря о своих жизненных принципах, Нимченко подчеркнул, что в любых, даже самых сложных ситуациях нужно оставаться самим собой и поступать по чести и совести.
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"У нас многонациональная и многоконфессиональная страна, и сейчас в зоне СВО воюют наши люди разных национальностей и религий. Россия – наш общий дом, в котором важно жить в мире и согласии, беречь и защищать его от неприятеля, трудиться для того, чтобы страна процветала и нам было что передать нашим детям и внукам. Ну и самое главное, всегда помнить о том великом наследии, которое оставили нам наши деды и прадеды. Мы его обязаны приумножить и передать потомкам", - добавил собеседник.
В середине июля Аксенов заявил, что Нимченко будет занимать пост сенатора от исполнительной власти региона. Звание Героя России Нимченко удостоен за удержание переправы в районе дамбы Северо-Крымского канала в феврале 2022 года.
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