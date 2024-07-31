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Крымчане проявили сплоченность в поддержке спецоперации, заявил Нимченко - РИА Новости, 31.07.2024
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09:22 31.07.2024 (обновлено: 11:08 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/nimchenko-1963085686.html
Крымчане проявили сплоченность в поддержке спецоперации, заявил Нимченко
Крымчане проявили сплоченность в поддержке спецоперации, заявил Нимченко - РИА Новости, 31.07.2024
Крымчане проявили сплоченность в поддержке спецоперации, заявил Нимченко
Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко в своем первом интервью, которое он дал РИА Новости, заявил, что крымчане проявили свою сплоченность в... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T09:22
2024-07-31T11:08
общество
россия
сергей аксенов (политик)
юрий нимченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко в своем первом интервью, которое он дал РИА Новости, заявил, что крымчане проявили свою сплоченность в поддержке специальной военной операции, выступая "единым фронтом". В середине июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Нимченко будет занимать пост сенатора от исполнительной власти региона. Звание Героя России Нимченко удостоен за героическое удержание переправы в районе дамбы Северо-Крымского канала в феврале 2022 года. "Безопасность Крыма важна. Руководство Крыма во главе с Сергеем Валерьевичем Аксеновым немало вопросов уделяет этому направлению. Но самым главным должна стать сплоченность людей, чтобы морально противостоять всем нападкам. Посмотрите, как налажено волонтерское движение в нашем регионе. На передовую отправляют все необходимое, что нужно нашим ребятам в зоне СВО. В этом вопросе выступаем единым фронтом", - сказал Нимченко агентству. По его словам, предприниматели, предприятия и государственные служащие Крыма не остаются в стороне, понимают, как это важно, посильно помогают. "Подключаются и дети, передают письма, рисунки, послания, пожелания нашим ребятам. Вы не представляете, как для них это важно. Такие, казалось бы мелочи, сильно поднимают боевой дух. В свою очередь, мои коллеги со своей стороны обеспечивают мирное небо над головой, чтобы каждый крымчанин мог спокойно работать, учиться", - подчеркнул Нимченко.
https://ria.ru/20240731/zapad-1963073789.html
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общество, россия, сергей аксенов (политик), юрий нимченко
Общество, Россия, Сергей Аксенов (политик), Юрий Нимченко
Крымчане проявили сплоченность в поддержке спецоперации, заявил Нимченко

Герой России Нимченко: крымчане в поддержке СВО выступили единым фронтом

© Фото : пресс-служба КФУ имени В.И. ВернадскогоГерой России Юрий Нимченко
Герой России Юрий Нимченко - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Фото : пресс-служба КФУ имени В.И. Вернадского
Герой России Юрий Нимченко. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко в своем первом интервью, которое он дал РИА Новости, заявил, что крымчане проявили свою сплоченность в поддержке специальной военной операции, выступая "единым фронтом".
В середине июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Нимченко будет занимать пост сенатора от исполнительной власти региона. Звание Героя России Нимченко удостоен за героическое удержание переправы в районе дамбы Северо-Крымского канала в феврале 2022 года.
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"Безопасность Крыма важна. Руководство Крыма во главе с Сергеем Валерьевичем Аксеновым немало вопросов уделяет этому направлению. Но самым главным должна стать сплоченность людей, чтобы морально противостоять всем нападкам. Посмотрите, как налажено волонтерское движение в нашем регионе. На передовую отправляют все необходимое, что нужно нашим ребятам в зоне СВО. В этом вопросе выступаем единым фронтом", - сказал Нимченко агентству.
По его словам, предприниматели, предприятия и государственные служащие Крыма не остаются в стороне, понимают, как это важно, посильно помогают.
"Подключаются и дети, передают письма, рисунки, послания, пожелания нашим ребятам. Вы не представляете, как для них это важно. Такие, казалось бы мелочи, сильно поднимают боевой дух. В свою очередь, мои коллеги со своей стороны обеспечивают мирное небо над головой, чтобы каждый крымчанин мог спокойно работать, учиться", - подчеркнул Нимченко.
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