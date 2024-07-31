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Герой России Нимченко рассказал, на каких условиях завершится спецоперация - РИА Новости, 31.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:02 31.07.2024 (обновлено: 17:10 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/nimchenko-1963066747.html
Герой России Нимченко рассказал, на каких условиях завершится спецоперация
Герой России Нимченко рассказал, на каких условиях завершится спецоперация - РИА Новости, 31.07.2024
Герой России Нимченко рассказал, на каких условиях завершится спецоперация
Кандидат в сенаторы от Крыма Герой России Юрий Нимченко в своем первом интервью, которое он дал РИА Новости, заявил, что специальная военная операция завершится РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T06:02
2024-07-31T17:10
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости. Кандидат в сенаторы от Крыма Герой России Юрий Нимченко в своем первом интервью, которое он дал РИА Новости, заявил, что специальная военная операция завершится на условиях России, озвученных ранее президентом страны Владимиром Путиным. &quot;СВО завершится на условиях, которые были выдвинуты ранее нашим президентом. Полный вывод украинских военных с территории Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей. Еще одна важная задача для нас — напрочь искоренить нацизм. Полностью. По-другому не будет. Все должны знать, что никто не имеет права претендовать на наши исконные исторические земли, угрожать нашему национальному суверенитету и нашим гражданам&quot;, — сказал Нимченко.По его словам, ситуация на фронте сложная, но контролируемая, все поставленные задачи там выполняются благодаря слаженным, отважным и профессиональным действиям войск, командования, а также личного состава. Полностью интервью с Нимченко читайте на сайте ria.ru.
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россия, запорожская область, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Владимир Путин
Герой России Нимченко рассказал, на каких условиях завершится спецоперация

Кандидат в сенаторы Нимченко: спецоперация завершится на условиях России

© Фото : пресс-служба КФУ имени В.И. ВернадскогоГерой России Юрий Нимченко
Герой России Юрий Нимченко - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Фото : пресс-служба КФУ имени В.И. Вернадского
Герой России Юрий Нимченко. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости. Кандидат в сенаторы от Крыма Герой России Юрий Нимченко в своем первом интервью, которое он дал РИА Новости, заявил, что специальная военная операция завершится на условиях России, озвученных ранее президентом страны Владимиром Путиным.
«

"СВО завершится на условиях, которые были выдвинуты ранее нашим президентом. Полный вывод украинских военных с территории Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей. Еще одна важная задача для нас — напрочь искоренить нацизм. Полностью. По-другому не будет. Все должны знать, что никто не имеет права претендовать на наши исконные исторические земли, угрожать нашему национальному суверенитету и нашим гражданам", — сказал Нимченко.

По его словам, ситуация на фронте сложная, но контролируемая, все поставленные задачи там выполняются благодаря слаженным, отважным и профессиональным действиям войск, командования, а также личного состава.
Полностью интервью с Нимченко читайте на сайте ria.ru.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьВладимир Путин
 
 
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