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Герой России Нимченко рассказал, на каких условиях завершится спецоперация
Герой России Нимченко рассказал, на каких условиях завершится спецоперация - РИА Новости, 31.07.2024
Герой России Нимченко рассказал, на каких условиях завершится спецоперация
Кандидат в сенаторы от Крыма Герой России Юрий Нимченко в своем первом интервью, которое он дал РИА Новости, заявил, что специальная военная операция завершится РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T06:02
2024-07-31T06:02
2024-07-31T17:10
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости. Кандидат в сенаторы от Крыма Герой России Юрий Нимченко в своем первом интервью, которое он дал РИА Новости, заявил, что специальная военная операция завершится на условиях России, озвученных ранее президентом страны Владимиром Путиным. "СВО завершится на условиях, которые были выдвинуты ранее нашим президентом. Полный вывод украинских военных с территории Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей. Еще одна важная задача для нас — напрочь искоренить нацизм. Полностью. По-другому не будет. Все должны знать, что никто не имеет права претендовать на наши исконные исторические земли, угрожать нашему национальному суверенитету и нашим гражданам", — сказал Нимченко.По его словам, ситуация на фронте сложная, но контролируемая, все поставленные задачи там выполняются благодаря слаженным, отважным и профессиональным действиям войск, командования, а также личного состава. Полностью интервью с Нимченко читайте на сайте ria.ru.
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россия, запорожская область, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Владимир Путин
Герой России Нимченко рассказал, на каких условиях завершится спецоперация
Кандидат в сенаторы Нимченко: спецоперация завершится на условиях России