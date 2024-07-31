Киев не будет восстанавливать транзит российской нефти в Словакию и Венгрию
Шмыгаль: Киев не будет восстанавливать транзит нефти в Словакию и Венгрию
© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
© AP Photo / Bela Szandelszky
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба". Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Украинские власти не будут восстанавливать транзит российской нефти в Словакию и Венгрию, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль, по его словам, Киев имеет "полное понимание Брюсселя в этом вопросе".
Шмыгаль сообщил, что провел несколько раундов переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо относительно энергетической безопасности стран, в частности, стороны обсудили транзит российской нефти через Украину.
"Санкции, введенные СНБО Украины (советом национальной безопасности и обороны - ред.), не представляют угрозы энергетической безопасности Словакии и Европы в целом, именно поэтому их отмена не является предметом обсуждения. Следовательно, имеем полное понимание Брюсселя в этом вопросе", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Он добавил, что санкции, введенные Украиной, не представляют угрозы для энергетической безопасности Словакии. По его словам, стороны договорились об очередной межправительственной встрече в октябре, где продолжат "прагматичный диалог" с надежным партнером, от которого не поступят угрозы или шантаж.
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Словакия и Венгрия в прошлый понедельник обратились в Европейскую комиссию из-за действий Украины, которая остановила транзит нефти от российской компании "Лукойл" через свою территорию. В среду комиссия отложила рассмотрение этого обращения из-за того, что якобы требуется дополнительная информация.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Минэкономики Словакии также подтвердило, что республика перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита через свою территорию. В ведомстве рассказали о причине - компания "Лукойл" была внесена на Украине в санкционный список.