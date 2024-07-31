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Киев не будет восстанавливать транзит российской нефти в Словакию и Венгрию - РИА Новости, 31.07.2024
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20:27 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/neft-1963299168.html
Киев не будет восстанавливать транзит российской нефти в Словакию и Венгрию
Киев не будет восстанавливать транзит российской нефти в Словакию и Венгрию - РИА Новости, 31.07.2024
Киев не будет восстанавливать транзит российской нефти в Словакию и Венгрию
Украинские власти не будут восстанавливать транзит российской нефти в Словакию и Венгрию, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль, по его словам, Киев имеет... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T20:27
2024-07-31T20:27
украина
словакия
венгрия
денис шмыгаль
роберт фицо
петер сийярто
лукойл
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Украинские власти не будут восстанавливать транзит российской нефти в Словакию и Венгрию, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль, по его словам, Киев имеет "полное понимание Брюсселя в этом вопросе". Шмыгаль сообщил, что провел несколько раундов переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо относительно энергетической безопасности стран, в частности, стороны обсудили транзит российской нефти через Украину. "Санкции, введенные СНБО Украины (советом национальной безопасности и обороны - ред.), не представляют угрозы энергетической безопасности Словакии и Европы в целом, именно поэтому их отмена не является предметом обсуждения. Следовательно, имеем полное понимание Брюсселя в этом вопросе", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Он добавил, что санкции, введенные Украиной, не представляют угрозы для энергетической безопасности Словакии. По его словам, стороны договорились об очередной межправительственной встрече в октябре, где продолжат "прагматичный диалог" с надежным партнером, от которого не поступят угрозы или шантаж. Словакия и Венгрия в прошлый понедельник обратились в Европейскую комиссию из-за действий Украины, которая остановила транзит нефти от российской компании "Лукойл" через свою территорию. В среду комиссия отложила рассмотрение этого обращения из-за того, что якобы требуется дополнительная информация. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Минэкономики Словакии также подтвердило, что республика перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита через свою территорию. В ведомстве рассказали о причине - компания "Лукойл" была внесена на Украине в санкционный список.
https://ria.ru/20240730/siyyarto-1963001340.html
https://ria.ru/20240725/evrosoyuz-1961824109.html
https://ria.ru/20240729/neft-1962767911.html
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украина, словакия, венгрия, денис шмыгаль, роберт фицо, петер сийярто, лукойл, совет национальной безопасности и обороны украины, в мире, россия
Украина, Словакия, Венгрия, Денис Шмыгаль, Роберт Фицо, Петер Сийярто, ЛУКОЙЛ, Совет национальной безопасности и обороны Украины, В мире, Россия
Киев не будет восстанавливать транзит российской нефти в Словакию и Венгрию

Шмыгаль: Киев не будет восстанавливать транзит нефти в Словакию и Венгрию

© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Bela Szandelszky
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба". Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Украинские власти не будут восстанавливать транзит российской нефти в Словакию и Венгрию, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль, по его словам, Киев имеет "полное понимание Брюсселя в этом вопросе".
Шмыгаль сообщил, что провел несколько раундов переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо относительно энергетической безопасности стран, в частности, стороны обсудили транзит российской нефти через Украину.
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"Санкции, введенные СНБО Украины (советом национальной безопасности и обороны - ред.), не представляют угрозы энергетической безопасности Словакии и Европы в целом, именно поэтому их отмена не является предметом обсуждения. Следовательно, имеем полное понимание Брюсселя в этом вопросе", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Он добавил, что санкции, введенные Украиной, не представляют угрозы для энергетической безопасности Словакии. По его словам, стороны договорились об очередной межправительственной встрече в октябре, где продолжат "прагматичный диалог" с надежным партнером, от которого не поступят угрозы или шантаж.
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Словакия и Венгрия в прошлый понедельник обратились в Европейскую комиссию из-за действий Украины, которая остановила транзит нефти от российской компании "Лукойл" через свою территорию. В среду комиссия отложила рассмотрение этого обращения из-за того, что якобы требуется дополнительная информация.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Минэкономики Словакии также подтвердило, что республика перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита через свою территорию. В ведомстве рассказали о причине - компания "Лукойл" была внесена на Украине в санкционный список.
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УкраинаСловакияВенгрияДенис ШмыгальРоберт ФицоПетер СийяртоЛУКОЙЛСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВ миреРоссия
 
 
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