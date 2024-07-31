https://ria.ru/20240731/mvd-1963228308.html

МВД предложило упростить получение гражданства семьями контрактников

МВД предложило упростить получение гражданства семьями контрактников - РИА Новости, 31.07.2024

МВД предложило упростить получение гражданства семьями контрактников

МВД РФ предлагает упростить требования подачи заявления о приеме в российское гражданство супругам, детям и родителям россиян, заключивших контракт о... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T16:14

2024-07-31T16:14

2024-07-31T16:18

россия

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

владимир путин

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. МВД РФ предлагает упростить требования подачи заявления о приеме в российское гражданство супругам, детям и родителям россиян, заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС РФ или воинских формированиях, следует из проекта указа президента России Владимира Путина, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. "Предлагается внести в указ президента Российской Федерации от 4 января 2024 г № 10 "О приеме в гражданство Российской Федерации иностранных граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации или воинских формированиях, и членов их семей" изменения, направленные ‎на предоставление права обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации без соблюдения требований, предусмотренных пунктами 1 – 4 части 1 статьи 15 Федерального закона от 28 апреля 2023 г", - говорится в проекте указа. Согласно пояснительной записке, изменения позволят уравнять права членов семей иностранных граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС РФ или воинских формированиях, и членов семей граждан России, заключивших указанный контракт, на подачу заявления о приеме в гражданство РФ. Таким образом, предлагается отказаться от пунктов 1-4 статьи 15 ФЗ № 138 "О гражданстве Российской Федерации", предусматривающих от иностранцев постоянное проживание в России со дня принятия решения о выдаче ВНЖ и до дня подачи заявления на приобретение российского гражданства в течение пяти лет, владение русским языком, знание истории России и основ российского законодательства. Помимо этого, в отношении иностранцев предложено отменить обстоятельства, которые могут служить основаниями отклонения заявления о приеме в гражданство РФ, предусмотренными статьей 18 данного ФЗ.

https://ria.ru/20240731/gosduma-1963184933.html

https://ria.ru/20240104/grazhdanstvo-1919688204.html

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россия, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир путин