https://ria.ru/20240731/mvd-1963228308.html
МВД предложило упростить получение гражданства семьями контрактников
МВД предложило упростить получение гражданства семьями контрактников - РИА Новости, 31.07.2024
МВД предложило упростить получение гражданства семьями контрактников
МВД РФ предлагает упростить требования подачи заявления о приеме в российское гражданство супругам, детям и родителям россиян, заключивших контракт о... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T16:14
2024-07-31T16:14
2024-07-31T16:18
россия
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
владимир путин
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. МВД РФ предлагает упростить требования подачи заявления о приеме в российское гражданство супругам, детям и родителям россиян, заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС РФ или воинских формированиях, следует из проекта указа президента России Владимира Путина, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. "Предлагается внести в указ президента Российской Федерации от 4 января 2024 г № 10 "О приеме в гражданство Российской Федерации иностранных граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации или воинских формированиях, и членов их семей" изменения, направленные на предоставление права обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации без соблюдения требований, предусмотренных пунктами 1 – 4 части 1 статьи 15 Федерального закона от 28 апреля 2023 г", - говорится в проекте указа. Согласно пояснительной записке, изменения позволят уравнять права членов семей иностранных граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС РФ или воинских формированиях, и членов семей граждан России, заключивших указанный контракт, на подачу заявления о приеме в гражданство РФ. Таким образом, предлагается отказаться от пунктов 1-4 статьи 15 ФЗ № 138 "О гражданстве Российской Федерации", предусматривающих от иностранцев постоянное проживание в России со дня принятия решения о выдаче ВНЖ и до дня подачи заявления на приобретение российского гражданства в течение пяти лет, владение русским языком, знание истории России и основ российского законодательства. Помимо этого, в отношении иностранцев предложено отменить обстоятельства, которые могут служить основаниями отклонения заявления о приеме в гражданство РФ, предусмотренными статьей 18 данного ФЗ.
https://ria.ru/20240731/gosduma-1963184933.html
https://ria.ru/20240104/grazhdanstvo-1919688204.html
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россия, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир путин
Россия, Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Владимир Путин
МВД предложило упростить получение гражданства семьями контрактников
МВД предлагает упростить получение гражданства семьям имеющих контракт с армией
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. МВД РФ предлагает упростить требования подачи заявления о приеме в российское гражданство супругам, детям и родителям россиян, заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС РФ или воинских формированиях, следует из проекта указа президента России Владимира Путина, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
"Предлагается внести в указ президента Российской Федерации от 4 января 2024 г № 10 "О приеме в гражданство Российской Федерации иностранных граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации или воинских формированиях, и членов их семей" изменения, направленные на предоставление права обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации без соблюдения требований, предусмотренных пунктами 1 – 4 части 1 статьи 15 Федерального закона от 28 апреля 2023 г", - говорится в проекте указа.
Согласно пояснительной записке, изменения позволят уравнять права членов семей иностранных граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС РФ или воинских формированиях, и членов семей граждан России, заключивших указанный контракт, на подачу заявления о приеме в гражданство РФ.
Таким образом, предлагается отказаться от пунктов 1-4 статьи 15 ФЗ № 138 "О гражданстве Российской Федерации", предусматривающих от иностранцев постоянное проживание в России со дня принятия решения о выдаче ВНЖ и до дня подачи заявления на приобретение российского гражданства в течение пяти лет, владение русским языком, знание истории России и основ российского законодательства. Помимо этого, в отношении иностранцев предложено отменить обстоятельства, которые могут служить основаниями отклонения заявления о приеме в гражданство РФ, предусмотренными статьей 18 данного ФЗ.