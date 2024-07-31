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В московском Музее Победы открылась выставка "Курс на Победу"
В московском Музее Победы открылась выставка "Курс на Победу" - РИА Новости, 31.07.2024
В московском Музее Победы открылась выставка "Курс на Победу"
Выставка "Курс на Победу" к 80-летию освобождения РСФСР от немецких захватчиков, в которую вошли около 100 раритетов, открылась в Музее Победы, сообщается на... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T16:38
2024-07-31T16:38
2024-07-31T16:38
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Выставка "Курс на Победу" к 80-летию освобождения РСФСР от немецких захватчиков, в которую вошли около 100 раритетов, открылась в Музее Победы, сообщается на официальном сайте Минкультуры РФ. "Тридцать первого июля в Музее Победы начала работу выставка "Курс на Победу", приуроченная к 80-летию окончательного освобождения территории РСФСР от немецких захватчиков", - говорится в сообщении.Экспозиция рассказывает о подготовке, этапах и результатах Псковско-Островской и Выборгско-Петрозаводской операций. "Экспозиция "Курс на Победу" продолжает выставочный цикл, посвященный главным военным операциям 1944 года, в ходе которых страна была полностью освобождена от нацистов. В экспозицию вошло почти 100 экспонатов из фондов музея. Среди них раритеты военнослужащих Красной армии и финских войск, предметы оружия, миноискатель советских саперов, а также фотографии, документы, плакаты и рисунки военных художников", - сказано в сообщении.В центральной части выставки демонстрируются офицерская форма Красной армии 1940-х годов и материалы корреспондента Павла Лукницкого, участника Выборгско-Петрозаводской и Псковско-Островской операций. Материалы освещают ход сражений и события в освобожденных городах и населенных пунктах. Отдельная часть экспозиции посвящена войскам противника. Посетители могут увидеть форму, предметы быта и оружие солдат финской армии. Среди экспонатов представлены пистолет, принадлежавший финскому летчику Э. Луукканену, и части авиационного пулемета, найденные поисковым отрядом на местах боев в Карело-Финской ССР. Экспозицию дополняют оцифрованные фотографии, на которых запечатлены моменты освобождения Выборга, форсирования реки Свирь и подписания соглашения о перемирии с Финляндией. Выставка будет открыта для посетителей до 31 декабря 2024 года.
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россия, музей победы, москва
Культура, Россия, Музей Победы, Москва
В московском Музее Победы открылась выставка "Курс на Победу"
Выставка к 80-летию освобождения РСФСР от немцев открылась в Музее Победы
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости.
Выставка "Курс на Победу" к 80-летию освобождения РСФСР от немецких захватчиков, в которую вошли около 100 раритетов, открылась в Музее Победы, сообщается на официальном сайте
Минкультуры РФ.
«
"Тридцать первого июля в Музее Победы начала работу выставка "Курс на Победу", приуроченная к 80-летию окончательного освобождения территории РСФСР от немецких захватчиков", - говорится в сообщении.
Экспозиция рассказывает о подготовке, этапах и результатах Псковско-Островской и Выборгско-Петрозаводской операций.
"Экспозиция "Курс на Победу" продолжает выставочный цикл, посвященный главным военным операциям 1944 года, в ходе которых страна была полностью освобождена от нацистов. В экспозицию вошло почти 100 экспонатов из фондов музея. Среди них раритеты военнослужащих Красной армии и финских войск, предметы оружия, миноискатель советских саперов, а также фотографии, документы, плакаты и рисунки военных художников", - сказано в сообщении.
В центральной части выставки демонстрируются офицерская форма Красной армии 1940-х годов и материалы корреспондента Павла Лукницкого, участника Выборгско-Петрозаводской и Псковско-Островской операций. Материалы освещают ход сражений и события в освобожденных городах и населенных пунктах.
Выставка "Курс на Победу" в Музее Победы
1 из 2
Выставка "Курс на Победу" в Музее Победы
2 из 2
Выставка "Курс на Победу" в Музее Победы
1 из 2
Выставка "Курс на Победу" в Музее Победы
2 из 2
Отдельная часть экспозиции посвящена войскам противника. Посетители могут увидеть форму, предметы быта и оружие солдат финской армии. Среди экспонатов представлены пистолет, принадлежавший финскому летчику Э. Луукканену, и части авиационного пулемета, найденные поисковым отрядом на местах боев в Карело-Финской ССР.
Экспозицию дополняют оцифрованные фотографии, на которых запечатлены моменты освобождения Выборга
, форсирования реки Свирь и подписания соглашения о перемирии с Финляндией
.
Выставка будет открыта для посетителей до 31 декабря 2024 года.