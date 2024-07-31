https://ria.ru/20240731/muzej-1963234631.html

В московском Музее Победы открылась выставка "Курс на Победу"

В московском Музее Победы открылась выставка "Курс на Победу" - РИА Новости, 31.07.2024

В московском Музее Победы открылась выставка "Курс на Победу"

Выставка "Курс на Победу" к 80-летию освобождения РСФСР от немецких захватчиков, в которую вошли около 100 раритетов, открылась в Музее Победы, сообщается на... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T16:38

2024-07-31T16:38

2024-07-31T16:38

культура

россия

музей победы

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963231674_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_0b1415acf0c6eb595f5090d3d692a0db.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Выставка "Курс на Победу" к 80-летию освобождения РСФСР от немецких захватчиков, в которую вошли около 100 раритетов, открылась в Музее Победы, сообщается на официальном сайте Минкультуры РФ. "Тридцать первого июля в Музее Победы начала работу выставка "Курс на Победу", приуроченная к 80-летию окончательного освобождения территории РСФСР от немецких захватчиков", - говорится в сообщении.Экспозиция рассказывает о подготовке, этапах и результатах Псковско-Островской и Выборгско-Петрозаводской операций. "Экспозиция "Курс на Победу" продолжает выставочный цикл, посвященный главным военным операциям 1944 года, в ходе которых страна была полностью освобождена от нацистов. В экспозицию вошло почти 100 экспонатов из фондов музея. Среди них раритеты военнослужащих Красной армии и финских войск, предметы оружия, миноискатель советских саперов, а также фотографии, документы, плакаты и рисунки военных художников", - сказано в сообщении.В центральной части выставки демонстрируются офицерская форма Красной армии 1940-х годов и материалы корреспондента Павла Лукницкого, участника Выборгско-Петрозаводской и Псковско-Островской операций. Материалы освещают ход сражений и события в освобожденных городах и населенных пунктах. Отдельная часть экспозиции посвящена войскам противника. Посетители могут увидеть форму, предметы быта и оружие солдат финской армии. Среди экспонатов представлены пистолет, принадлежавший финскому летчику Э. Луукканену, и части авиационного пулемета, найденные поисковым отрядом на местах боев в Карело-Финской ССР. Экспозицию дополняют оцифрованные фотографии, на которых запечатлены моменты освобождения Выборга, форсирования реки Свирь и подписания соглашения о перемирии с Финляндией. Выставка будет открыта для посетителей до 31 декабря 2024 года.

https://ria.ru/20240731/sevastopol-1962252421.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, музей победы, москва