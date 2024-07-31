https://ria.ru/20240731/moskva-1963250721.html

В Москве арестовали гражданку Узбекистана, напавшую на контролера

В Москве арестовали гражданку Узбекистана, напавшую на контролера - РИА Новости, 31.07.2024

В Москве арестовали гражданку Узбекистана, напавшую на контролера

Перовский суд Москвы арестовал гражданку Узбекистана, напавшую на контролера в автобусе, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T17:33

2024-07-31T17:33

2024-07-31T18:02

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Перовский суд Москвы арестовал гражданку Узбекистана, напавшую на контролера в автобусе, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением суда Кодировой Зохиде Турдалиевне избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 30 суток, то есть до 29 сентября 2024 года", - сказали в суде.В суде уточнили, что ей вменяется часть 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).Ранее столичный главк СК России сообщал, что фигурантка находится на территории РФ нелегально. По версии следствия, 6 июня к фигурантке в салоне автобуса для проверки оплаты проезда подошла контролер, против которой она, чтобы не платить штраф, применила силу.

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москва

россия

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Нападение гражданки Узбекистана на контролера в Москве Гражданка Узбекистана, нелегально находящаяся в Москве, напала на контролера в автобусе, сообщает СК. Женщина ехала зайцем и не хотела, чтобы ее привлекли к ответственности. В итоге против нее завели дело по статье о насилии в отношении представителя власти (до пяти лет колонии). 2024-07-31T17:33 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)