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В Москве арестовали гражданку Узбекистана, напавшую на контролера
В Москве арестовали гражданку Узбекистана, напавшую на контролера - РИА Новости, 31.07.2024
В Москве арестовали гражданку Узбекистана, напавшую на контролера
Перовский суд Москвы арестовал гражданку Узбекистана, напавшую на контролера в автобусе, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T17:33
2024-07-31T17:33
2024-07-31T18:02
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Перовский суд Москвы арестовал гражданку Узбекистана, напавшую на контролера в автобусе, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением суда Кодировой Зохиде Турдалиевне избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 30 суток, то есть до 29 сентября 2024 года", - сказали в суде.В суде уточнили, что ей вменяется часть 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).Ранее столичный главк СК России сообщал, что фигурантка находится на территории РФ нелегально. По версии следствия, 6 июня к фигурантке в салоне автобуса для проверки оплаты проезда подошла контролер, против которой она, чтобы не платить штраф, применила силу.
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Нападение гражданки Узбекистана на контролера в Москве
Гражданка Узбекистана, нелегально находящаяся в Москве, напала на контролера в автобусе, сообщает СК. Женщина ехала зайцем и не хотела, чтобы ее привлекли к ответственности. В итоге против нее завели дело по статье о насилии в отношении представителя власти (до пяти лет колонии).
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве арестовали гражданку Узбекистана, напавшую на контролера
Суд арестовал гражданку Узбекистана, напавшую на контролера в Москве