https://ria.ru/20240731/moskva-1963155177.html
В Москве гражданка Узбекистана напала на контролера в автобусе
В Москве гражданка Узбекистана напала на контролера в автобусе - РИА Новости, 31.07.2024
В Москве гражданка Узбекистана напала на контролера в автобусе
Нелегально находящая в России гражданка Узбекистана напала на контролера в автобусе, чтобы не попасть под ответственность за безбилетный проезд, против нее... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T12:35
2024-07-31T12:35
2024-07-31T12:35
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963153860_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fb884e2f7ff93e6b1ffbaed75c7af39d.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Нелегально находящая в России гражданка Узбекистана напала на контролера в автобусе, чтобы не попасть под ответственность за безбилетный проезд, против нее возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)... Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. По версии следствия, 6 июня у девушки в салоне автобуса проверяла оплату проезда контролер, против которой она, чтобы не платить штраф, применила силу. Следователи выяснили, что злоумышленница - гражданка Узбекистана. Отмечается, что с ней уже проведены следственные действия, предъявлено обвинение, на допросе она полностью признала вину и раскаялась. "Установлено, что фигурантка находилась на территории столицы в нарушение миграционного законодательства", - рассказали в СК.
https://ria.ru/20240731/zhitel-1963141572.html
https://ria.ru/20240731/moskva-1963149043.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963153860_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_b7d0dc77e74789dfc34d5defc55d7d2d.jpg
Нападение гражданки Узбекистана на контролера в Москве
Гражданка Узбекистана, нелегально находящаяся в Москве, напала на контролера в автобусе, сообщает СК. Женщина ехала зайцем и не хотела, чтобы ее привлекли к ответственности. В итоге против нее завели дело по статье о насилии в отношении представителя власти (до пяти лет колонии).
2024-07-31T12:35
true
PT0M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве гражданка Узбекистана напала на контролера в автобусе
В Москве задержали гражданку Узбекистана, напавшую на контролера в автобусе
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости.
Нелегально находящая в России гражданка Узбекистана напала на контролера в автобусе, чтобы не попасть под ответственность за безбилетный проезд, против нее возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале
столичного главка СК России.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)... Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 6 июня у девушки в салоне автобуса проверяла оплату проезда контролер, против которой она, чтобы не платить штраф, применила силу.
Следователи выяснили, что злоумышленница - гражданка Узбекистана. Отмечается, что с ней уже проведены следственные действия, предъявлено обвинение, на допросе она полностью признала вину и раскаялась.
"Установлено, что фигурантка находилась на территории столицы в нарушение миграционного законодательства", - рассказали в СК.