https://ria.ru/20240731/moskva-1963155177.html

В Москве гражданка Узбекистана напала на контролера в автобусе

В Москве гражданка Узбекистана напала на контролера в автобусе - РИА Новости, 31.07.2024

В Москве гражданка Узбекистана напала на контролера в автобусе

Нелегально находящая в России гражданка Узбекистана напала на контролера в автобусе, чтобы не попасть под ответственность за безбилетный проезд, против нее... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T12:35

2024-07-31T12:35

2024-07-31T12:35

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Нелегально находящая в России гражданка Узбекистана напала на контролера в автобусе, чтобы не попасть под ответственность за безбилетный проезд, против нее возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)... Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. По версии следствия, 6 июня у девушки в салоне автобуса проверяла оплату проезда контролер, против которой она, чтобы не платить штраф, применила силу. Следователи выяснили, что злоумышленница - гражданка Узбекистана. Отмечается, что с ней уже проведены следственные действия, предъявлено обвинение, на допросе она полностью признала вину и раскаялась. "Установлено, что фигурантка находилась на территории столицы в нарушение миграционного законодательства", - рассказали в СК.

https://ria.ru/20240731/zhitel-1963141572.html

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Нападение гражданки Узбекистана на контролера в Москве Гражданка Узбекистана, нелегально находящаяся в Москве, напала на контролера в автобусе, сообщает СК. Женщина ехала зайцем и не хотела, чтобы ее привлекли к ответственности. В итоге против нее завели дело по статье о насилии в отношении представителя власти (до пяти лет колонии). 2024-07-31T12:35 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)