https://ria.ru/20240731/moldaviya-1963316348.html
Санду не исключает высылку дипломатов на фоне обвинений в шпионаже в СМИ
Санду не исключает высылку дипломатов на фоне обвинений в шпионаже в СМИ - РИА Новости, 31.07.2024
Санду не исключает высылку дипломатов на фоне обвинений в шпионаже в СМИ
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что решение о выдворении дипломатов из страны на фоне задержания двух чиновников, обвиняемых в государственной измене, и... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T23:06
2024-07-31T23:06
2024-07-31T23:06
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КИШИНЕВ, 31 июл - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что решение о выдворении дипломатов из страны на фоне задержания двух чиновников, обвиняемых в государственной измене, и спекуляций в СМИ о якобы шпионаже, будет принято только после широкого обсуждения с правительством. Ранее в среду Служба информации и безопасности Молдавии вместе с прокуратурой по борьбе с преступностью и особым делам провели обыски в здании парламента. Генпрокуратура республики сообщила, что в ходе следственных мероприятий были задержаны на 72 часа чиновник парламента и сотрудник пограничной полиции, которых обвиняют в государственной измене. Ряд молдавских СМИ опубликовали информацию, что одним из подозреваемых является глава юридического отдела парламента Ион Крянгэ. Согласно публикациям, он якобы передавал секретные сведения сотрудникам посольства России в Молдавии. "Эту ситуацию рассматривает правительство, и если оно, а также МИД, посчитают нужным действовать в этом направлении, тогда мы обсудим и примем решение о выдворении дипломатов. Сейчас важно убедиться, что этот пример государственной измены будет наказан. Речь должна идти о самом строгом применении закона", - сказала Санду в эфире телеканала Jurnal TV, отвечая на вопрос ведущего о том, собирается ли Кишинев выдворить из страны зарубежных дипломатов на фоне нового "шпионского скандала". Посольство России в Молдавии отвергло обвинения в СМИ в причастности его сотрудников к шпионажу. В заявлении дипмиссии говорится, что эти обвинения являются очередным проявлением искусственно нагнетаемых антироссийских настроений в Молдавии. В диппредставительстве считают, что нынешние "вбросы" о якобы шпионской деятельности российских дипломатов связаны с электоральными процессами в Молдавии и попытками определенных сил использовать "шпионскую тему" в предвыборной борьбе. Дипмиссия напомнила, что год назад подобные обвинения со стороны властей Молдавии уже выдвигались, они привели к решению официального Кишинева радикально сократить численность сотрудников российских загранучреждений в стране. Тогда Россия также приняла ответные меры. В посольстве не исключают, что сейчас готовится почва для аналогичного шага. Посольство России призвало молдавские власти воздержаться от недружественных решений на основе ложных обвинений. В августе прошлого года по решению властей Молдавии Кишинев покинули 45 сотрудников посольства России. Сокращение численности российских дипломатов в Молдавии является продолжением недружественных действий Кишинева по отношению к Москве, заявил тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В ответ на это в Москве было принято решение о запрете на въезд для 18 молдавских депутатов парламента, среди которых оказался и нынешний глава МИД республики Михай Попшой. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20240717/shor-1960284079.html
https://ria.ru/20240705/shor-1957761877.html
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в мире, молдавия, россия, майя санду, дмитрий песков, михай попшой
В мире, Молдавия, Россия, Майя Санду, Дмитрий Песков, Михай Попшой
Санду не исключает высылку дипломатов на фоне обвинений в шпионаже в СМИ
Санду не исключает высылку дипломатов на фоне обвинений в шпионаже в СМИ
КИШИНЕВ, 31 июл - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что решение о выдворении дипломатов из страны на фоне задержания двух чиновников, обвиняемых в государственной измене, и спекуляций в СМИ о якобы шпионаже, будет принято только после широкого обсуждения с правительством.
Ранее в среду Служба информации и безопасности Молдавии вместе с прокуратурой по борьбе с преступностью и особым делам провели обыски в здании парламента. Генпрокуратура республики сообщила, что в ходе следственных мероприятий были задержаны на 72 часа чиновник парламента и сотрудник пограничной полиции, которых обвиняют в государственной измене. Ряд молдавских СМИ опубликовали информацию, что одним из подозреваемых является глава юридического отдела парламента Ион Крянгэ. Согласно публикациям, он якобы передавал секретные сведения сотрудникам посольства России
в Молдавии.
"Эту ситуацию рассматривает правительство, и если оно, а также МИД, посчитают нужным действовать в этом направлении, тогда мы обсудим и примем решение о выдворении дипломатов. Сейчас важно убедиться, что этот пример государственной измены будет наказан. Речь должна идти о самом строгом применении закона", - сказала Санду в эфире телеканала Jurnal TV, отвечая на вопрос ведущего о том, собирается ли Кишинев
выдворить из страны зарубежных дипломатов на фоне нового "шпионского скандала".
Посольство России в Молдавии отвергло обвинения в СМИ в причастности его сотрудников к шпионажу. В заявлении дипмиссии говорится, что эти обвинения являются очередным проявлением искусственно нагнетаемых антироссийских настроений в Молдавии. В диппредставительстве считают, что нынешние "вбросы" о якобы шпионской деятельности российских дипломатов связаны с электоральными процессами в Молдавии и попытками определенных сил использовать "шпионскую тему" в предвыборной борьбе.
Дипмиссия напомнила, что год назад подобные обвинения со стороны властей Молдавии уже выдвигались, они привели к решению официального Кишинева радикально сократить численность сотрудников российских загранучреждений в стране. Тогда Россия также приняла ответные меры. В посольстве не исключают, что сейчас готовится почва для аналогичного шага.
Посольство России призвало молдавские власти воздержаться от недружественных решений на основе ложных обвинений.
В августе прошлого года по решению властей Молдавии Кишинев покинули 45 сотрудников посольства России. Сокращение численности российских дипломатов в Молдавии является продолжением недружественных действий Кишинева по отношению к Москве
, заявил тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
. В ответ на это в Москве было принято решение о запрете на въезд для 18 молдавских депутатов парламента, среди которых оказался и нынешний глава МИД республики Михай Попшой
.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.