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Блок "Победа" в Молдавии будет добиваться восстановления связей с Россией - РИА Новости, 31.07.2024
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16:55 31.07.2024 (обновлено: 18:52 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/moldaviya-1963239928.html
Блок "Победа" в Молдавии будет добиваться восстановления связей с Россией
Блок "Победа" в Молдавии будет добиваться восстановления связей с Россией - РИА Новости, 31.07.2024
Блок "Победа" в Молдавии будет добиваться восстановления связей с Россией
Оппозиционный в Молдавии Блок "Победа" выступает за восстановление и укрепление связей с Россией и государствами Евразийского экономического союза (ЕАЭС),... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T16:55
2024-07-31T18:52
в мире
молдавия
россия
евразийский экономический союз
блок "победа"
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КИШИНЕВ, 31 июл – РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии Блок "Победа" выступает за восстановление и укрепление связей с Россией и государствами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил в среду журналистам в Кишиневе один из лидеров политсилы Александр Нестеровский. "Партнёрство с Россией и государствами ЕАЭС открывает перспективы для расширения торговли, привлечения инвестиций и технологического обмена. Мы считаем стратегически важными связи с этими странами для дальнейшего экономического роста и обеспечения энергетической безопасности," - сказал Нестеровский на брифинге в парламенте республики. Он также подчеркнул, что депутаты от блока "Победа" выступили с рядом законодательных инициатив, направленных на защиту государственных интересов и гражданских свобод. "Мы настаиваем на признании молдавского языка официальным и включении в школьную программу истории Молдовы, а не Румынии. Также мы подготовили законопроекты для поддержки фермеров, защиты детей от влияния европейских и ЛГБТ* ценностей и укрепления национальной идентичности," — добавил Нестеровский. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.* Признано в России экстремистским движением и запрещено.
https://ria.ru/20240729/shor-1962739674.html
https://ria.ru/20240724/moldaviya-1961818592.html
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в мире, молдавия, россия, евразийский экономический союз, блок "победа"
В мире, Молдавия, Россия, Евразийский экономический союз, Блок "Победа"
Блок "Победа" в Молдавии будет добиваться восстановления связей с Россией

Блок "Победа" выступил за укрепление связей с Россией и государствами ЕАЭС

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛидеры оппозиционных молдавских партий в составе политического блока "Победа"
Лидеры оппозиционных молдавских партий в составе политического блока Победа - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Лидеры оппозиционных молдавских партий в составе политического блока "Победа". Архивное фото
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КИШИНЕВ, 31 июл – РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии Блок "Победа" выступает за восстановление и укрепление связей с Россией и государствами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил в среду журналистам в Кишиневе один из лидеров политсилы Александр Нестеровский.
"Партнёрство с Россией и государствами ЕАЭС открывает перспективы для расширения торговли, привлечения инвестиций и технологического обмена. Мы считаем стратегически важными связи с этими странами для дальнейшего экономического роста и обеспечения энергетической безопасности," - сказал Нестеровский на брифинге в парламенте республики.
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока Победа Илан Шор - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
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29 июля, 16:54
Он также подчеркнул, что депутаты от блока "Победа" выступили с рядом законодательных инициатив, направленных на защиту государственных интересов и гражданских свобод.
"Мы настаиваем на признании молдавского языка официальным и включении в школьную программу истории Молдовы, а не Румынии. Также мы подготовили законопроекты для поддержки фермеров, защиты детей от влияния европейских и ЛГБТ* ценностей и укрепления национальной идентичности," — добавил Нестеровский.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
* Признано в России экстремистским движением и запрещено.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
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24 июля, 20:50
 
В миреМолдавияРоссияЕвразийский экономический союзБлок "Победа"
 
 
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