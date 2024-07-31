Блок "Победа" в Молдавии будет добиваться восстановления связей с Россией
Блок "Победа" выступил за укрепление связей с Россией и государствами ЕАЭС
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛидеры оппозиционных молдавских партий в составе политического блока "Победа"
Лидеры оппозиционных молдавских партий в составе политического блока "Победа". Архивное фото
КИШИНЕВ, 31 июл – РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии Блок "Победа" выступает за восстановление и укрепление связей с Россией и государствами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил в среду журналистам в Кишиневе один из лидеров политсилы Александр Нестеровский.
"Партнёрство с Россией и государствами ЕАЭС открывает перспективы для расширения торговли, привлечения инвестиций и технологического обмена. Мы считаем стратегически важными связи с этими странами для дальнейшего экономического роста и обеспечения энергетической безопасности," - сказал Нестеровский на брифинге в парламенте республики.
Он также подчеркнул, что депутаты от блока "Победа" выступили с рядом законодательных инициатив, направленных на защиту государственных интересов и гражданских свобод.
"Мы настаиваем на признании молдавского языка официальным и включении в школьную программу истории Молдовы, а не Румынии. Также мы подготовили законопроекты для поддержки фермеров, защиты детей от влияния европейских и ЛГБТ* ценностей и укрепления национальной идентичности," — добавил Нестеровский.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
* Признано в России экстремистским движением и запрещено.