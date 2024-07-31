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Правительство направит дополнительные средства на помощь многодетным семьям - РИА Новости, 31.07.2024
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14:50 31.07.2024 (обновлено: 16:08 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/mishustin-1963201053.html
Правительство направит дополнительные средства на помощь многодетным семьям
Правительство направит дополнительные средства на помощь многодетным семьям - РИА Новости, 31.07.2024
Правительство направит дополнительные средства на помощь многодетным семьям
Правительство выделит дополнительные средства для помощи многодетным семьям, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T14:50
2024-07-31T16:08
общество
россия
михаил мишустин
правительство рф
многодетные семьи
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Правительство выделит дополнительные средства для помощи многодетным семьям, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.&quot;Правительство направит дополнительные средства для предоставления им помощи. В текущем году ее уже получили 30 матерей и более ста родителей. Они все — наша гордость&quot;, — сказал он на заседании кабинета министров.Как уточняется, речь идет о выделении еще более 60 миллионов рублей на выплаты матерям-героиням и кавалерам ордена "Родительская слава".Мишустин отметил, что многодетных семей в стране становится все больше, поэтому правительство и приняло такое решение. "Как отмечал глава государства, многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, если хотите, ориентиром всей государственной стратегии. Важно и дальше делать для их поддержки все необходимое", — подчеркнул он.Помимо этого, правительство продлило на семь лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки. Как уточнил Мишустин, семьи, в которых третий или последующие дети родились в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2030-го, смогут получить 450 тысяч рублей и использовать их как платеж по жилищному займу. При этом кредитный договор должен быть заключен до начала июля 2031 года.
https://ria.ru/20240723/gosduma-1961355960.html
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общество, россия, михаил мишустин, правительство рф, многодетные семьи
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ, Многодетные семьи
Правительство направит дополнительные средства на помощь многодетным семьям

Мишустин: на помощь многодетным семьям будут направлены дополнительные средства

© iStock.com / Elena GromovaМногодетная семья
Многодетная семья - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© iStock.com / Elena Gromova
Многодетная семья. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Правительство выделит дополнительные средства для помощи многодетным семьям, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«

"Правительство направит дополнительные средства для предоставления им помощи. В текущем году ее уже получили 30 матерей и более ста родителей. Они все — наша гордость", — сказал он на заседании кабинета министров.

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Как уточняется, речь идет о выделении еще более 60 миллионов рублей на выплаты матерям-героиням и кавалерам ордена "Родительская слава".
Мишустин отметил, что многодетных семей в стране становится все больше, поэтому правительство и приняло такое решение.
«
"Как отмечал глава государства, многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, если хотите, ориентиром всей государственной стратегии. Важно и дальше делать для их поддержки все необходимое", — подчеркнул он.
Помимо этого, правительство продлило на семь лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки. Как уточнил Мишустин, семьи, в которых третий или последующие дети родились в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2030-го, смогут получить 450 тысяч рублей и использовать их как платеж по жилищному займу. При этом кредитный договор должен быть заключен до начала июля 2031 года.
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ОбществоРоссияМихаил МишустинПравительство РФМногодетные семьи
 
 
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