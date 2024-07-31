Правительство направит дополнительные средства на помощь многодетным семьям
Мишустин: на помощь многодетным семьям будут направлены дополнительные средства
© iStock.com / Elena GromovaМногодетная семья
© iStock.com / Elena Gromova
Многодетная семья. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Правительство выделит дополнительные средства для помощи многодетным семьям, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
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"Правительство направит дополнительные средства для предоставления им помощи. В текущем году ее уже получили 30 матерей и более ста родителей. Они все — наша гордость", — сказал он на заседании кабинета министров.
Как уточняется, речь идет о выделении еще более 60 миллионов рублей на выплаты матерям-героиням и кавалерам ордена "Родительская слава".
Мишустин отметил, что многодетных семей в стране становится все больше, поэтому правительство и приняло такое решение.
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"Как отмечал глава государства, многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, если хотите, ориентиром всей государственной стратегии. Важно и дальше делать для их поддержки все необходимое", — подчеркнул он.
Помимо этого, правительство продлило на семь лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки. Как уточнил Мишустин, семьи, в которых третий или последующие дети родились в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2030-го, смогут получить 450 тысяч рублей и использовать их как платеж по жилищному займу. При этом кредитный договор должен быть заключен до начала июля 2031 года.
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