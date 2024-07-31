https://ria.ru/20240731/mishustin-1963201053.html

Правительство направит дополнительные средства на помощь многодетным семьям

Правительство направит дополнительные средства на помощь многодетным семьям - РИА Новости, 31.07.2024

Правительство направит дополнительные средства на помощь многодетным семьям

Правительство выделит дополнительные средства для помощи многодетным семьям, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T14:50

2024-07-31T14:50

2024-07-31T16:08

общество

россия

михаил мишустин

правительство рф

многодетные семьи

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Правительство выделит дополнительные средства для помощи многодетным семьям, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."Правительство направит дополнительные средства для предоставления им помощи. В текущем году ее уже получили 30 матерей и более ста родителей. Они все — наша гордость", — сказал он на заседании кабинета министров.Как уточняется, речь идет о выделении еще более 60 миллионов рублей на выплаты матерям-героиням и кавалерам ордена "Родительская слава".Мишустин отметил, что многодетных семей в стране становится все больше, поэтому правительство и приняло такое решение. "Как отмечал глава государства, многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, если хотите, ориентиром всей государственной стратегии. Важно и дальше делать для их поддержки все необходимое", — подчеркнул он.Помимо этого, правительство продлило на семь лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки. Как уточнил Мишустин, семьи, в которых третий или последующие дети родились в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2030-го, смогут получить 450 тысяч рублей и использовать их как платеж по жилищному займу. При этом кредитный договор должен быть заключен до начала июля 2031 года.

https://ria.ru/20240723/gosduma-1961355960.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, михаил мишустин, правительство рф, многодетные семьи