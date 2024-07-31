https://ria.ru/20240731/mishustin-1963104891.html

Мишустин поручил усилить контроль за услугами безналичной оплаты в СКФО

Мишустин поручил усилить контроль за услугами безналичной оплаты в СКФО - РИА Новости, 31.07.2024

Мишустин поручил усилить контроль за услугами безналичной оплаты в СКФО

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 19 августа представить предложения по усилению контроля за тем, как бизнес в Северо-Кавказском федеральном округе... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T10:48

2024-07-31T10:48

2024-07-31T10:48

экономика

скфо

россия

северо-кавказский федеральный округ

михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736541163_0:103:3022:1803_1920x0_80_0_0_a2f2890ce592f97ed899bc9d1791391c.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 19 августа представить предложения по усилению контроля за тем, как бизнес в Северо-Кавказском федеральном округе предоставляет возможность безналичной оплаты, сообщила пресс-служба кабмина в Telegram-канале. Это следует из поручений по итогам совещания с членами правкомиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО. "Роспотребнадзору совместно с ФНС и главами регионов СКФО поручено до 19 августа представить предложения по усилению контроля за тем, как бизнес предоставляет покупателям возможность безналичной оплаты", - говорится в сообщении кабмина. Кроме этого, Минэкономразвития при участии Банка России должно к 1 сентября представить в правительство предложения по созданию рабочей группы с участием аппарата полномочного представителя президента в СКФО, глав регионов, Федеральной налоговой службы, Роспотребнадзора, НСПК (Национальной системы платежных карт) и коммерческих банков для координации работы по увеличению безналичного оборота на территории СКФО.

https://ria.ru/20240403/zarplata-1937642020.html

скфо

россия

северо-кавказский федеральный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, скфо, россия, северо-кавказский федеральный округ, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная налоговая служба (фнс россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)