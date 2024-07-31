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Мишустин поручил усилить контроль за услугами безналичной оплаты в СКФО - РИА Новости, 31.07.2024
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10:48 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/mishustin-1963104891.html
Мишустин поручил усилить контроль за услугами безналичной оплаты в СКФО
Мишустин поручил усилить контроль за услугами безналичной оплаты в СКФО - РИА Новости, 31.07.2024
Мишустин поручил усилить контроль за услугами безналичной оплаты в СКФО
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 19 августа представить предложения по усилению контроля за тем, как бизнес в Северо-Кавказском федеральном округе... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T10:48
2024-07-31T10:48
экономика
скфо
россия
северо-кавказский федеральный округ
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 19 августа представить предложения по усилению контроля за тем, как бизнес в Северо-Кавказском федеральном округе предоставляет возможность безналичной оплаты, сообщила пресс-служба кабмина в Telegram-канале. Это следует из поручений по итогам совещания с членами правкомиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО. "Роспотребнадзору совместно с ФНС и главами регионов СКФО поручено до 19 августа представить предложения по усилению контроля за тем, как бизнес предоставляет покупателям возможность безналичной оплаты", - говорится в сообщении кабмина. Кроме этого, Минэкономразвития при участии Банка России должно к 1 сентября представить в правительство предложения по созданию рабочей группы с участием аппарата полномочного представителя президента в СКФО, глав регионов, Федеральной налоговой службы, Роспотребнадзора, НСПК (Национальной системы платежных карт) и коммерческих банков для координации работы по увеличению безналичного оборота на территории СКФО.
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скфо
россия
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экономика, скфо, россия, северо-кавказский федеральный округ, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная налоговая служба (фнс россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, СКФО, Россия, Северо-Кавказский Федеральный округ, Михаил Мишустин, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральная налоговая служба (ФНС России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Мишустин поручил усилить контроль за услугами безналичной оплаты в СКФО

Мишустин поручил усилить контроль за безналичной оплатой в СКФО

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 19 августа представить предложения по усилению контроля за тем, как бизнес в Северо-Кавказском федеральном округе предоставляет возможность безналичной оплаты, сообщила пресс-служба кабмина в Telegram-канале.
Это следует из поручений по итогам совещания с членами правкомиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО.
«
"Роспотребнадзору совместно с ФНС и главами регионов СКФО поручено до 19 августа представить предложения по усилению контроля за тем, как бизнес предоставляет покупателям возможность безналичной оплаты", - говорится в сообщении кабмина.
Кроме этого, Минэкономразвития при участии Банка России должно к 1 сентября представить в правительство предложения по созданию рабочей группы с участием аппарата полномочного представителя президента в СКФО, глав регионов, Федеральной налоговой службы, Роспотребнадзора, НСПК (Национальной системы платежных карт) и коммерческих банков для координации работы по увеличению безналичного оборота на территории СКФО.
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ЭкономикаСКФОРоссияСеверо-Кавказский Федеральный округМихаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральная налоговая служба (ФНС России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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