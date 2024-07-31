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В Минздраве рассказали, как снизилось потребление алкоголя в России
В Минздраве рассказали, как снизилось потребление алкоголя в России - РИА Новости, 31.07.2024
В Минздраве рассказали, как снизилось потребление алкоголя в России
Потребление алкоголя в России удалось снизить более чем в два раза по сравнению с 2010 годом, заявила РИА Новости ведущий научный сотрудник отдела клинической... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T04:07
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Потребление алкоголя в России удалось снизить более чем в два раза по сравнению с 2010 годом, заявила РИА Новости ведущий научный сотрудник отдела клинической наркологии ННЦ наркологии – филиала НМИЦ психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Минздрава России, кандидат медицинских наук Анна Лобачева.Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в Европе снизилось потребление алкоголя из-за предпринятых Россией мер по этому процессу."К началу 2010-х годов Российская Федерация по уровню общего потребления алкоголя занимала четвертое место в мире, в 2,5 раза превышая среднемировой уровень и уступая лишь нескольким странам из бывшего СССР. Сейчас, благодаря высокоэффективным методам антиалкогольной политики, проводимой государством, удалось достичь снижения потребления алкоголя более чем в 2 раза", — сказала Лобачева.Она отметила, что с 2009 года в России стали активно развиваться центры здоровья, создавались новые кабинеты медицинский профилактики. Также запустилась информационная кампания и масштабная работа с населением по пропаганде здорового образа жизни, уточнила Лобачева.По ее словам, даже малые дозы алкоголя оказывают токсическое воздействие на все органы и системы, способствуют обострению хронических патологий и развитию новых. Потребление алкоголя в опасных для здоровья количествах является причиной более 60 болезней, а также травм, приводящих к значимым потерям трудоспособности, преждевременной смерти, другим социально-экономическим негативным последствиям, подчеркнула специалист.
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общество, россия, европа, ссср
Общество, Россия, Европа, СССР
В Минздраве рассказали, как снизилось потребление алкоголя в России
Нарколог Лобачева: потребление алкоголя в России снизилось более чем в 2 раза
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Потребление алкоголя в России удалось снизить более чем в два раза по сравнению с 2010 годом, заявила РИА Новости ведущий научный сотрудник отдела клинической наркологии ННЦ наркологии – филиала НМИЦ психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Минздрава России, кандидат медицинских наук Анна Лобачева.
Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в Европе
снизилось потребление алкоголя из-за предпринятых Россией мер по этому процессу.
«
"К началу 2010-х годов Российская Федерация по уровню общего потребления алкоголя занимала четвертое место в мире, в 2,5 раза превышая среднемировой уровень и уступая лишь нескольким странам из бывшего СССР. Сейчас, благодаря высокоэффективным методам антиалкогольной политики, проводимой государством, удалось достичь снижения потребления алкоголя более чем в 2 раза", — сказала Лобачева.
Она отметила, что с 2009 года в России стали активно развиваться центры здоровья, создавались новые кабинеты медицинский профилактики. Также запустилась информационная кампания и масштабная работа с населением по пропаганде здорового образа жизни, уточнила Лобачева.
По ее словам, даже малые дозы алкоголя оказывают токсическое воздействие на все органы и системы, способствуют обострению хронических патологий и развитию новых. Потребление алкоголя в опасных для здоровья количествах является причиной более 60 болезней, а также травм, приводящих к значимым потерям трудоспособности, преждевременной смерти, другим социально-экономическим негативным последствиям, подчеркнула специалист.