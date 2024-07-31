https://ria.ru/20240731/mintrans-1963145036.html

В Минтрансе исключили сильное удорожание авиабилетов

В Минтрансе исключили сильное удорожание авиабилетов - РИА Новости, 31.07.2024

В Минтрансе исключили сильное удорожание авиабилетов

Сильного удорожания авиабилетов в России не будет, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) контролирует цены, сообщил журналистам министр транспорта Роман... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T12:15

2024-07-31T12:15

2024-07-31T12:15

экономика

россия

роман старовойт

олег пантелеев

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

общество

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Сильного удорожания авиабилетов в России не будет, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) контролирует цены, сообщил журналистам министр транспорта Роман Старовойт. "Не будет сильного удорожания билетов. ФАС это контролирует", - сказал Старовойт. Ранее в СМИ появились публикации о возможном резком росте цен на авиабилеты на фоне предложения повысить ставку аэронавигационных сборов с авиакомпаний РФ для финансирования фонда капитального ремонта аэродромов. О необходимости поднять сборы говорил глава Росавиации Дмитрий Ядров. Как уточняли в пресс-службе ведомства, в среднем рост ставки сборов может составить 150 рублей за тонну максимальной взлетной массы на 100 километров. Ядров предположил, что это может произойти уже с августа. Представитель Росавиации сообщал журналистам, что повышение сборов еще обсуждается. Старовойт в середине июля говорил, что решения пока нет. Тем не менее, как ранее сказал журналистам руководитель аналитического агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев, рост аэронавигационных сборов в РФ не приведет к резкому скачку стоимости авиабилетов. ФАС ранее просила российские авиакомпании уточнить порядок образования цен и обеспечить доступность билетов на внутренних маршрутах для всех категорий граждан. В частности, в конце мая ведомство заявило, что проработает с "Аэрофлотом" меры, которые позволят повысить прозрачность ценообразования. "Аэрофлот" в свою очередь сообщал, что планирует до конца августа подписать соответствующие документы.

https://ria.ru/20240725/kreml-1961922353.html

https://ria.ru/20240715/tseny-1959836384.html

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экономика, россия, роман старовойт, олег пантелеев, федеральная антимонопольная служба (фас россии), общество