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В Минтрансе исключили сильное удорожание авиабилетов - РИА Новости, 31.07.2024
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12:15 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/mintrans-1963145036.html
В Минтрансе исключили сильное удорожание авиабилетов
В Минтрансе исключили сильное удорожание авиабилетов - РИА Новости, 31.07.2024
В Минтрансе исключили сильное удорожание авиабилетов
Сильного удорожания авиабилетов в России не будет, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) контролирует цены, сообщил журналистам министр транспорта Роман... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T12:15
2024-07-31T12:15
экономика
россия
роман старовойт
олег пантелеев
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
общество
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Сильного удорожания авиабилетов в России не будет, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) контролирует цены, сообщил журналистам министр транспорта Роман Старовойт. "Не будет сильного удорожания билетов. ФАС это контролирует", - сказал Старовойт. Ранее в СМИ появились публикации о возможном резком росте цен на авиабилеты на фоне предложения повысить ставку аэронавигационных сборов с авиакомпаний РФ для финансирования фонда капитального ремонта аэродромов. О необходимости поднять сборы говорил глава Росавиации Дмитрий Ядров. Как уточняли в пресс-службе ведомства, в среднем рост ставки сборов может составить 150 рублей за тонну максимальной взлетной массы на 100 километров. Ядров предположил, что это может произойти уже с августа. Представитель Росавиации сообщал журналистам, что повышение сборов еще обсуждается. Старовойт в середине июля говорил, что решения пока нет. Тем не менее, как ранее сказал журналистам руководитель аналитического агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев, рост аэронавигационных сборов в РФ не приведет к резкому скачку стоимости авиабилетов. ФАС ранее просила российские авиакомпании уточнить порядок образования цен и обеспечить доступность билетов на внутренних маршрутах для всех категорий граждан. В частности, в конце мая ведомство заявило, что проработает с "Аэрофлотом" меры, которые позволят повысить прозрачность ценообразования. "Аэрофлот" в свою очередь сообщал, что планирует до конца августа подписать соответствующие документы.
https://ria.ru/20240725/kreml-1961922353.html
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экономика, россия, роман старовойт, олег пантелеев, федеральная антимонопольная служба (фас россии), общество
Экономика, Россия, Роман Старовойт, Олег Пантелеев, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Общество
В Минтрансе исключили сильное удорожание авиабилетов

Старовойт: сильного удорожания авиабилетов не будет, ФАС контролирует цены

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПассажиры в международном аэропорту Шереметьево
Пассажиры в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пассажиры в международном аэропорту Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Сильного удорожания авиабилетов в России не будет, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) контролирует цены, сообщил журналистам министр транспорта Роман Старовойт.
"Не будет сильного удорожания билетов. ФАС это контролирует", - сказал Старовойт.
Ранее в СМИ появились публикации о возможном резком росте цен на авиабилеты на фоне предложения повысить ставку аэронавигационных сборов с авиакомпаний РФ для финансирования фонда капитального ремонта аэродромов. О необходимости поднять сборы говорил глава Росавиации Дмитрий Ядров. Как уточняли в пресс-службе ведомства, в среднем рост ставки сборов может составить 150 рублей за тонну максимальной взлетной массы на 100 километров. Ядров предположил, что это может произойти уже с августа.
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Представитель Росавиации сообщал журналистам, что повышение сборов еще обсуждается. Старовойт в середине июля говорил, что решения пока нет. Тем не менее, как ранее сказал журналистам руководитель аналитического агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев, рост аэронавигационных сборов в РФ не приведет к резкому скачку стоимости авиабилетов.
ФАС ранее просила российские авиакомпании уточнить порядок образования цен и обеспечить доступность билетов на внутренних маршрутах для всех категорий граждан. В частности, в конце мая ведомство заявило, что проработает с "Аэрофлотом" меры, которые позволят повысить прозрачность ценообразования. "Аэрофлот" в свою очередь сообщал, что планирует до конца августа подписать соответствующие документы.
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ЭкономикаРоссияРоман СтаровойтОлег ПантелеевФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Общество
 
 
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