В Минтрансе исключили сильное удорожание авиабилетов
Старовойт: сильного удорожания авиабилетов не будет, ФАС контролирует цены
Пассажиры в международном аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Сильного удорожания авиабилетов в России не будет, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) контролирует цены, сообщил журналистам министр транспорта Роман Старовойт.
"Не будет сильного удорожания билетов. ФАС это контролирует", - сказал Старовойт.
Ранее в СМИ появились публикации о возможном резком росте цен на авиабилеты на фоне предложения повысить ставку аэронавигационных сборов с авиакомпаний РФ для финансирования фонда капитального ремонта аэродромов. О необходимости поднять сборы говорил глава Росавиации Дмитрий Ядров. Как уточняли в пресс-службе ведомства, в среднем рост ставки сборов может составить 150 рублей за тонну максимальной взлетной массы на 100 километров. Ядров предположил, что это может произойти уже с августа.
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Представитель Росавиации сообщал журналистам, что повышение сборов еще обсуждается. Старовойт в середине июля говорил, что решения пока нет. Тем не менее, как ранее сказал журналистам руководитель аналитического агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев, рост аэронавигационных сборов в РФ не приведет к резкому скачку стоимости авиабилетов.
ФАС ранее просила российские авиакомпании уточнить порядок образования цен и обеспечить доступность билетов на внутренних маршрутах для всех категорий граждан. В частности, в конце мая ведомство заявило, что проработает с "Аэрофлотом" меры, которые позволят повысить прозрачность ценообразования. "Аэрофлот" в свою очередь сообщал, что планирует до конца августа подписать соответствующие документы.