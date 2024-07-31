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Группировка "Юг" улучшила тактическое положение, отразив контратаку ВСУ
Группировка "Юг" улучшила тактическое положение, отразив контратаку ВСУ - РИА Новости, 31.07.2024
Группировка "Юг" улучшила тактическое положение, отразив контратаку ВСУ
Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки улучшили тактическое положение, противник потерял до 710 военнослужащих и немецкий танк Leopard,... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T13:18
2024-07-31T13:18
2024-07-31T13:24
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки улучшили тактическое положение, противник потерял до 710 военнослужащих и немецкий танк Leopard, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 32-й, 54-й механизированных и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Верхнекаменское, Северск и Катериновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства.По данным МО РФ, за прошедшие сутки силы "Юга" отразили контратаку штурмовой группы ВСУ."Противник потерял до 710 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, бронетранспортер М113 производства США, три 155-мм гаубицы М777 производства США, два автомобиля, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании, 152-мм гаубицу Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, две станции РЭБ "Анклав-Н", - уточнили в министерстве.Кроме того, за сутки уничтожены три склада боеприпасов.
https://ria.ru/20240731/minoborony-1963168264.html
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Группировка "Юг" улучшила тактическое положение, отразив контратаку ВСУ
Минобороны: ВСУ потеряли до 710 военных и танк в зоне ответственности "Юга"