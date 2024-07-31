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Группировка "Юг" улучшила тактическое положение, отразив контратаку ВСУ - РИА Новости, 31.07.2024
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13:18 31.07.2024 (обновлено: 13:24 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/minoborony-1963167494.html
Группировка "Юг" улучшила тактическое положение, отразив контратаку ВСУ
Группировка "Юг" улучшила тактическое положение, отразив контратаку ВСУ - РИА Новости, 31.07.2024
Группировка "Юг" улучшила тактическое положение, отразив контратаку ВСУ
Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки улучшили тактическое положение, противник потерял до 710 военнослужащих и немецкий танк Leopard,... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T13:18
2024-07-31T13:24
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вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки улучшили тактическое положение, противник потерял до 710 военнослужащих и немецкий танк Leopard, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 32-й, 54-й механизированных и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Верхнекаменское, Северск и Катериновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства.По данным МО РФ, за прошедшие сутки силы "Юга" отразили контратаку штурмовой группы ВСУ."Противник потерял до 710 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, бронетранспортер М113 производства США, три 155-мм гаубицы М777 производства США, два автомобиля, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании, 152-мм гаубицу Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, две станции РЭБ "Анклав-Н", - уточнили в министерстве.Кроме того, за сутки уничтожены три склада боеприпасов.
https://ria.ru/20240731/minoborony-1963168264.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
Группировка "Юг" улучшила тактическое положение, отразив контратаку ВСУ

Минобороны: ВСУ потеряли до 710 военных и танк в зоне ответственности "Юга"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне проведения СВО
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки улучшили тактическое положение, противник потерял до 710 военнослужащих и немецкий танк Leopard, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 32-й, 54-й механизированных и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Верхнекаменское, Северск и Катериновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Группировка "Центр" отразила три контратаки ВСУ
Вчера, 13:21
По данным МО РФ, за прошедшие сутки силы "Юга" отразили контратаку штурмовой группы ВСУ.
"Противник потерял до 710 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, бронетранспортер М113 производства США, три 155-мм гаубицы М777 производства США, два автомобиля, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании, 152-мм гаубицу Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, две станции РЭБ "Анклав-Н", - уточнили в министерстве.
Кроме того, за сутки уничтожены три склада боеприпасов.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
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