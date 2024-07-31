https://ria.ru/20240731/minoborony-1963080432.html

В России начался третий этап учения нестратегических ядерных сил

В России начался третий этап учения нестратегических ядерных сил - РИА Новости, 31.07.2024

В России начался третий этап учения нестратегических ядерных сил

В России начался третий этап учения нестратегических ядерных сил, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T08:57

2024-07-31T08:57

2024-07-31T10:08

безопасность

россия

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В России начался третий этап учения нестратегических ядерных сил, сообщило Министерство обороны."В соответствии с решением президента Российской Федерации начался третий этап учения нестратегических ядерных сил. В ходе учения будут отработаны вопросы подготовки частей Вооруженных сил Российской Федерации к боевому применению нестратегического ядерного оружия", — отметили в ведомстве.Так, военнослужащие задействованных в маневрах подразделений авиации ВКС отработают снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения и вылеты в назначенные районы патрулирования.В свою очередь, личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов отработает учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для ОТРК "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенные позиционные районы для подготовки к проведению электронных пусков."Проводимый этап учения направлен на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России к выполнению боевых задач", — подчеркнули в Минобороны.Первый этап учения нестратегических ядерных сил прошел в мае, второй — в июне. Во время маневров отработали подготовку к боевому применению нестратегического ядерного оружия в частях Южного, Ленинградского военных округов, подразделений ВКС и ВМФ.

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Начало третьего этапа учений нестратегических ядерных сил Видео к началу третьего этапа учения нестратегических ядерных сил. 2024-07-31T08:57 true PT1M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, воздушно-космические силы россии