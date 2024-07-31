https://ria.ru/20240731/minoborony-1963080432.html
В России начался третий этап учения нестратегических ядерных сил
В России начался третий этап учения нестратегических ядерных сил - РИА Новости, 31.07.2024
В России начался третий этап учения нестратегических ядерных сил
В России начался третий этап учения нестратегических ядерных сил, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T08:57
2024-07-31T08:57
2024-07-31T10:08
безопасность
россия
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В России начался третий этап учения нестратегических ядерных сил, сообщило Министерство обороны."В соответствии с решением президента Российской Федерации начался третий этап учения нестратегических ядерных сил. В ходе учения будут отработаны вопросы подготовки частей Вооруженных сил Российской Федерации к боевому применению нестратегического ядерного оружия", — отметили в ведомстве.Так, военнослужащие задействованных в маневрах подразделений авиации ВКС отработают снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения и вылеты в назначенные районы патрулирования.В свою очередь, личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов отработает учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для ОТРК "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенные позиционные районы для подготовки к проведению электронных пусков."Проводимый этап учения направлен на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России к выполнению боевых задач", — подчеркнули в Минобороны.Первый этап учения нестратегических ядерных сил прошел в мае, второй — в июне. Во время маневров отработали подготовку к боевому применению нестратегического ядерного оружия в частях Южного, Ленинградского военных округов, подразделений ВКС и ВМФ.
https://ria.ru/20240613/ucheniya-1952554486.html
https://ria.ru/20240716/iskander-1959918322.html
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Начало третьего этапа учений нестратегических ядерных сил
Видео к началу третьего этапа учения нестратегических ядерных сил.
2024-07-31T08:57
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PT1M28S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, воздушно-космические силы россии
Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России
В России начался третий этап учения нестратегических ядерных сил
Минобороны: начался третий этап учения нестратегических ядерных сил
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В России начался третий этап учения нестратегических ядерных сил, сообщило Министерство обороны.
«
"В соответствии с решением президента Российской Федерации начался третий этап учения нестратегических ядерных сил. В ходе учения будут отработаны вопросы подготовки частей Вооруженных сил Российской Федерации к боевому применению нестратегического ядерного оружия", — отметили в ведомстве.
Так, военнослужащие задействованных в маневрах подразделений авиации ВКС отработают снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения и вылеты в назначенные районы патрулирования.
В свою очередь, личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов отработает учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для ОТРК "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенные позиционные районы для подготовки к проведению электронных пусков.
«
"Проводимый этап учения направлен на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России к выполнению боевых задач", — подчеркнули в Минобороны.
Первый этап учения нестратегических ядерных сил прошел в мае, второй — в июне. Во время маневров отработали подготовку к боевому применению нестратегического ядерного оружия в частях Южного, Ленинградского военных округов, подразделений ВКС и ВМФ.