https://ria.ru/20240731/minjusty-1963222277.html

Минюсты России и Белоруссии договорились о сотрудничестве

Минюсты России и Белоруссии договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 31.07.2024

Минюсты России и Белоруссии договорились о сотрудничестве

Министерства юстиции РФ и Белоруссии договорились в ближайшее время заключить соглашение о порядке взаимного исполнения судебных постановлений двух государств,... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T15:56

2024-07-31T15:56

2024-07-31T15:57

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

минск

константин чуйченко

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Министерства юстиции РФ и Белоруссии договорились в ближайшее время заключить соглашение о порядке взаимного исполнения судебных постановлений двух государств, сообщает пресс-служба российского ведомства. По информации Минюста, в Минске состоялась двусторонняя встреча министров юстиции России и Белоруссии. Константин Чуйченко и Евгений Коваленко отметили союзнический уровень сотрудничества в сфере юстиции и обсудили широкий спектр правовых вопросов. Среди них - оказание правовой помощи в электронном виде, перечисление денежных средств в рамках исполнительных производств, гармонизация законодательства об исполнительном производстве. "В ходе разговора стороны условились в ближайшее время выйти на заключение соглашения о порядке взаимного исполнения судебных постановлений судов РФ и судов Республики Беларусь", - уточняется в релизе. Кроме того, по итогам встречи были подписаны обновленное соглашение о сотрудничестве между министерствами, а также программа сотрудничества на 2025-2026 годы.

https://ria.ru/20240710/soglashenie-1958838018.html

россия

белоруссия

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, белоруссия, минск, константин чуйченко