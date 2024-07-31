https://ria.ru/20240731/minjusty-1963222277.html
Минюсты России и Белоруссии договорились о сотрудничестве
Минюсты России и Белоруссии договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 31.07.2024
Минюсты России и Белоруссии договорились о сотрудничестве
Министерства юстиции РФ и Белоруссии договорились в ближайшее время заключить соглашение о порядке взаимного исполнения судебных постановлений двух государств,... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T15:56
2024-07-31T15:56
2024-07-31T15:57
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
минск
константин чуйченко
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Министерства юстиции РФ и Белоруссии договорились в ближайшее время заключить соглашение о порядке взаимного исполнения судебных постановлений двух государств, сообщает пресс-служба российского ведомства. По информации Минюста, в Минске состоялась двусторонняя встреча министров юстиции России и Белоруссии. Константин Чуйченко и Евгений Коваленко отметили союзнический уровень сотрудничества в сфере юстиции и обсудили широкий спектр правовых вопросов. Среди них - оказание правовой помощи в электронном виде, перечисление денежных средств в рамках исполнительных производств, гармонизация законодательства об исполнительном производстве. "В ходе разговора стороны условились в ближайшее время выйти на заключение соглашения о порядке взаимного исполнения судебных постановлений судов РФ и судов Республики Беларусь", - уточняется в релизе. Кроме того, по итогам встречи были подписаны обновленное соглашение о сотрудничестве между министерствами, а также программа сотрудничества на 2025-2026 годы.
https://ria.ru/20240710/soglashenie-1958838018.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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россия, белоруссия, минск, константин чуйченко
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Минск, Константин Чуйченко
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Министерства юстиции РФ и Белоруссии договорились в ближайшее время заключить соглашение о порядке взаимного исполнения судебных постановлений двух государств, сообщает пресс-служба российского ведомства.
По информации Минюста, в Минске
состоялась двусторонняя встреча министров юстиции России и Белоруссии. Константин Чуйченко
и Евгений Коваленко отметили союзнический уровень сотрудничества в сфере юстиции и обсудили широкий спектр правовых вопросов. Среди них - оказание правовой помощи в электронном виде, перечисление денежных средств в рамках исполнительных производств, гармонизация законодательства об исполнительном производстве.
"В ходе разговора стороны условились в ближайшее время выйти на заключение соглашения о порядке взаимного исполнения судебных постановлений судов РФ и судов Республики Беларусь", - уточняется в релизе.
Кроме того, по итогам встречи были подписаны обновленное соглашение о сотрудничестве между министерствами, а также программа сотрудничества на 2025-2026 годы.