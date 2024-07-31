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В Минэнерго прокомментировали всплеск цен на бензин Аи-95 - РИА Новости, 31.07.2024
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13:27 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/minenergo-1963169876.html
В Минэнерго прокомментировали всплеск цен на бензин Аи-95
В Минэнерго прокомментировали всплеск цен на бензин Аи-95 - РИА Новости, 31.07.2024
В Минэнерго прокомментировали всплеск цен на бензин Аи-95
Всплеск оптовой цены бензина Аи-95 в России был сезонным, сейчас на биржу направлены дополнительные объемы, заявил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T13:27
2024-07-31T13:27
экономика
россия
павел сорокин
александр новак
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
госдума рф
аи-95
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Всплеск оптовой цены бензина Аи-95 в России был сезонным, сейчас на биржу направлены дополнительные объемы, заявил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин. "По 95-му бензину действительно произошел в последние несколько недель, в июле, всплеск оптовых цен. На данный момент в течение последней недели благодаря принятым как со стороны компаний, так и со стороны правительства, Минэнерго, ФАС мерам удалось данный всплеск подавить и цена в последние несколько дней падала. Сейчас на биржу направляются дополнительные объемы", - сказал Сорокин в Госдуме. "Временный всплеск, который мы наблюдали, это нормально для этого времени года. Тут главное, что рынок полностью был и остается обеспечен (топливом - ред.)", - добавил он. По словам Сорокина, ситуация с ценами на АЗС "абсолютно стабильна, нет сомнений, что так оно и останется". Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) этим летом стремительно росла, приблизившись к историческому рекорду в 76 876 рублей за тонну, который был достигнут 7 сентября 2023 года. В последние дни цена перешла к снижению. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил в начале июля, что ситуация на топливном рынке России стабильная, за исключением бензина Аи-95. По его словам, меры для стабилизации цен принимаются и их будет достаточно. Так, с 1 августа будет возобновлен запрет на экспорт бензина из России, также Минэнерго РФ вместе с бизнесом работает, чтобы увеличить объемы производства топлива, загрузку нефтеперерабатывающих заводов, обеспечить транспортировку нефтепродуктов.
https://ria.ru/20240731/benzin-1963100499.html
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экономика, россия, павел сорокин, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), госдума рф, аи-95
Экономика, Россия, Павел Сорокин, Александр Новак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Госдума РФ, АИ-95
В Минэнерго прокомментировали всплеск цен на бензин Аи-95

Минэнерго: всплеск оптовой цены Аи-95 был сезонным, на биржу идут допобъемы

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСтела автозаправочной станции
Стела автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Всплеск оптовой цены бензина Аи-95 в России был сезонным, сейчас на биржу направлены дополнительные объемы, заявил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин.
«
"По 95-му бензину действительно произошел в последние несколько недель, в июле, всплеск оптовых цен. На данный момент в течение последней недели благодаря принятым как со стороны компаний, так и со стороны правительства, Минэнерго, ФАС мерам удалось данный всплеск подавить и цена в последние несколько дней падала. Сейчас на биржу направляются дополнительные объемы", - сказал Сорокин в Госдуме.
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"Временный всплеск, который мы наблюдали, это нормально для этого времени года. Тут главное, что рынок полностью был и остается обеспечен (топливом - ред.)", - добавил он.
По словам Сорокина, ситуация с ценами на АЗС "абсолютно стабильна, нет сомнений, что так оно и останется".
Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) этим летом стремительно росла, приблизившись к историческому рекорду в 76 876 рублей за тонну, который был достигнут 7 сентября 2023 года. В последние дни цена перешла к снижению.
Вице-премьер РФ Александр Новак говорил в начале июля, что ситуация на топливном рынке России стабильная, за исключением бензина Аи-95. По его словам, меры для стабилизации цен принимаются и их будет достаточно. Так, с 1 августа будет возобновлен запрет на экспорт бензина из России, также Минэнерго РФ вместе с бизнесом работает, чтобы увеличить объемы производства топлива, загрузку нефтеперерабатывающих заводов, обеспечить транспортировку нефтепродуктов.
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ЭкономикаРоссияПавел СорокинАлександр НовакМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Госдума РФАИ-95
 
 
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