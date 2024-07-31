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В МИД увидели в действиях США и Японии подготовку к конфликту в АТР
В МИД увидели в действиях США и Японии подготовку к конфликту в АТР - РИА Новости, 31.07.2024
В МИД увидели в действиях США и Японии подготовку к конфликту в АТР
Создается впечатление, что США и Япония под предлогом угроз от КНДР, Китая и России развернули подготовку к масштабному вооруженному конфликту в... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T12:49
2024-07-31T12:49
2024-07-31T12:49
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Создается впечатление, что США и Япония под предлогом угроз от КНДР, Китая и России развернули подготовку к масштабному вооруженному конфликту в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин. комментируя усиление военного сотрудничества Вашингтона и Токио. "Создается впечатление, что обе стороны, прикрываясь угрозами якобы исходящими от КНДР, Китая и России, вовсю развернули подготовку к масштабному вооруженному конфликту в АТР", - сказал он в ходе брифинга в среду. "Неоднократно предупреждали, что подобная активность способна лишь повысить уровень напряженности и гонки вооружений в АТР. Регулярно напоминаем официальному Токио о том, что его провокационная деятельность вблизи российских границ, осуществляемая совместно с США и другими, в том числе с нерегиональными государствами из числа стран НАТО, надлежащим образом учитывается в нашем оборонном строительстве и неизбежно повлечет за собой адекватные меры противодействия. Соответствующая координация по данной проблематике проводится с китайскими и северокорейскими партнерами", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240731/kitay-1963068054.html
россия
сша
китай
япония
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россия, сша, китай, нато, япония, кндр (северная корея), атр, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, США, Китай, НАТО, Япония, КНДР (Северная Корея), АТР, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД увидели в действиях США и Японии подготовку к конфликту в АТР
МИД: США и Япония готовятся к масштабному вооруженному конфликту в АТР