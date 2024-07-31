https://ria.ru/20240731/mid-1963132884.html

Россия озабочена возможностью эскалации на Ближнем Востоке, заявил МИД

Россия озабочена возможностью эскалации на Ближнем Востоке, заявил МИД - РИА Новости, 31.07.2024

Россия озабочена возможностью эскалации на Ближнем Востоке, заявил МИД

Москва решительно осуждает удар Израиля по территории Ливана, озабочена возможностью резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке и призывает вовлеченные... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T11:39

2024-07-31T11:39

2024-07-31T11:39

в мире

ливан

израиль

ближний восток

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Москва решительно осуждает удар Израиля по территории Ливана, озабочена возможностью резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке и призывает вовлеченные стороны проявлять максимальную сдержанность, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин. "Решительно осуждаем осуществленную Израилем силовую акцию, которая представляет собой грубое нарушение суверенитета Ливана и базовых норм международного права. Считаем недопустимым проведение подобных военных операций, особенно в районах плотной жилой застройки, которое чревато многочисленными жертвами среди мирных граждан и разрушением объектов гражданской инфраструктуры", - сказал он на брифинге. "Выражаем глубокую озабоченность в связи с возрастающей на этом фоне угрозой резкого обострения обстановки на Ближнем Востоке. Настоятельно призываем вовлеченные стороны проявлять максимальную сдержанность и не предпринимать шагов, которые могли бы привести к дальнейшей неконтролируемой эскалации и сползанию региона в полномасштабную вооруженную конфронтацию с катастрофическими последствиями", - подчеркнул Настасьин. Южный пригород Бейрута во вторник подвергся авиаударам со стороны Израиля, по меньшей мере четыре человека погибли, 74 пострадали. В Армии обороны Израиля подтвердили, что атака по ливанской столице произошла с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах", по данным ЦАХАЛ, ответственного за обстрел, в результате которого погибли 12 детей. Российский МИД назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240731/khanii-1963106668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ливан, израиль, ближний восток, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году