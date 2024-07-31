https://ria.ru/20240731/mid-1963073179.html
В МИД прокомментировали развязанную США и НАТО гибридную войну
В МИД прокомментировали развязанную США и НАТО гибридную войну - РИА Новости, 31.07.2024
В МИД прокомментировали развязанную США и НАТО гибридную войну
Развязанная США и НАТО гибридная война против России может привести к прямому столкновению ядерных держав, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T07:41
2024-07-31T07:41
2024-07-31T07:41
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МОСКВА, 31 июл-РИА Новости. Развязанная США и НАТО гибридная война против России может привести к прямому столкновению ядерных держав, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Вашингтон и его союзники по НАТО стремились осваивать постсоветское пространство в военном и военно-политическом отношении в ущерб коренным интересам безопасности России", - напомнила она. По мнению Захаровой, когда США и НАТО получили отпор, они развязали гибридную войну с целью нанесения России стратегического поражения на поле боя. "Подобные действия могут привести к прямому столкновению ядерных держав", - добавила она. Говоря о высказываниях заместителя госсекретаря США Мэллори Стюарт, Захарова отметила, что в этих условиях Стюарт жалуется на неготовность российской стороны "обособить" диалог по контролю над вооружениями от общего негативного военно-политического контекста, что касается не только Украины, и от удручающего состояния отношений России и коллективного Запада. "Нам такая позиция представляется либо лицемерной, либо абсурдной", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ. Ранее заместитель госсекретаря США Мэллори Стюарт указала, что Россия увязывает возобновление диалога по контролю над вооружениями с прекращением поддержки киевского режима. Она также заявила, что Вашингтон на это идти не намерен.
https://ria.ru/20240404/nato-1937752102.html
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в мире, россия, сша, украина, мария захарова, нато
В мире, Россия, США, Украина, Мария Захарова, НАТО
В МИД прокомментировали развязанную США и НАТО гибридную войну
Захарова: гибридная война с Россией может привести к столкновению ядерных держав
МОСКВА, 31 июл-РИА Новости. Развязанная США и НАТО гибридная война против России может привести к прямому столкновению ядерных держав, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Вашингтон и его союзники по НАТО стремились осваивать постсоветское пространство в военном и военно-политическом отношении в ущерб коренным интересам безопасности России", - напомнила она.
По мнению Захаровой, когда США и НАТО получили отпор, они развязали гибридную войну с целью нанесения России стратегического поражения на поле боя.
"Подобные действия могут привести к прямому столкновению ядерных держав", - добавила она.
Говоря о высказываниях заместителя госсекретаря США Мэллори Стюарт, Захарова отметила, что в этих условиях Стюарт жалуется на неготовность российской стороны "обособить" диалог по контролю над вооружениями от общего негативного военно-политического контекста, что касается не только Украины, и от удручающего состояния отношений России и коллективного Запада.
"Нам такая позиция представляется либо лицемерной, либо абсурдной", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Ранее заместитель госсекретаря США Мэллори Стюарт указала, что Россия увязывает возобновление диалога по контролю над вооружениями с прекращением поддержки киевского режима. Она также заявила, что Вашингтон на это идти не намерен.