https://ria.ru/20240731/mid-1963073179.html

В МИД прокомментировали развязанную США и НАТО гибридную войну

В МИД прокомментировали развязанную США и НАТО гибридную войну - РИА Новости, 31.07.2024

В МИД прокомментировали развязанную США и НАТО гибридную войну

Развязанная США и НАТО гибридная война против России может привести к прямому столкновению ядерных держав, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T07:41

2024-07-31T07:41

2024-07-31T07:41

в мире

россия

сша

украина

мария захарова

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826977691_405:412:1671:1124_1920x0_80_0_0_d2768fc6c013f0c6e5df4bd5bd0f7abb.jpg

МОСКВА, 31 июл-РИА Новости. Развязанная США и НАТО гибридная война против России может привести к прямому столкновению ядерных держав, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Вашингтон и его союзники по НАТО стремились осваивать постсоветское пространство в военном и военно-политическом отношении в ущерб коренным интересам безопасности России", - напомнила она. По мнению Захаровой, когда США и НАТО получили отпор, они развязали гибридную войну с целью нанесения России стратегического поражения на поле боя. "Подобные действия могут привести к прямому столкновению ядерных держав", - добавила она. Говоря о высказываниях заместителя госсекретаря США Мэллори Стюарт, Захарова отметила, что в этих условиях Стюарт жалуется на неготовность российской стороны "обособить" диалог по контролю над вооружениями от общего негативного военно-политического контекста, что касается не только Украины, и от удручающего состояния отношений России и коллективного Запада. "Нам такая позиция представляется либо лицемерной, либо абсурдной", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ. Ранее заместитель госсекретаря США Мэллори Стюарт указала, что Россия увязывает возобновление диалога по контролю над вооружениями с прекращением поддержки киевского режима. Она также заявила, что Вашингтон на это идти не намерен.

https://ria.ru/20240404/nato-1937752102.html

https://ria.ru/20231213/peskov-1915653224.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, украина, мария захарова, нато