Рейтинг@Mail.ru
Вячеслав Фетисов приглашает на товарищеский хоккейный матч на ВЭФ-2024 - РИА Новости, 31.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:17 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/match-1963181785.html
Вячеслав Фетисов приглашает на товарищеский хоккейный матч на ВЭФ-2024
Вячеслав Фетисов приглашает на товарищеский хоккейный матч на ВЭФ-2024 - РИА Новости, 31.07.2024
Вячеслав Фетисов приглашает на товарищеский хоккейный матч на ВЭФ-2024
Международный дружеский хоккейный матч в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке пройдет 4 сентября на "Фетисов Арене", рассказал прославленный... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T14:17
2024-07-31T14:17
экономика
вячеслав фетисов
владивосток
фонд "росконгресс"
всероссийское общество охраны природы
спорт
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963182734_0:0:3063:1724_1920x0_80_0_0_082f807e2c71abaaca57231da21cfa71.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Международный дружеский хоккейный матч в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке пройдет 4 сентября на "Фетисов Арене", рассказал прославленный хоккеист, политик и общественный деятель Вячеслав Фетисов в обращении, опубликованном в Telegram-канале "Новости российского экспорта", и пригласил принять в нем участие.Игру под эгидой национального бренда "Сделано в России" проведут Российский экспортный центр, Фонд Росконгресс и Всероссийское общество охраны природы.Прославленный спортсмен рассказал, что на лед выйдут российские и зарубежные гости ВЭФ - представители бизнеса и власти, а также легенды мирового хоккея."В атмосфере международной дружбы соединятся три элемента: наш национальный бренд "Сделано в России", экология и, конечно, спорт. Хоккей - инструмент диалога и единения, знакомый всем. Игра покажет, как важно быть единой командой и думать о том, как и кому мы отдадим следующий пас в спорте, в экономике, экологии и жизни", - отметил Фетисов.
https://ria.ru/20240731/vladivostok-1963105503.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963182734_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_1b0d946f58fa7579482497dc44cc5d95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, вячеслав фетисов, владивосток, фонд "росконгресс", всероссийское общество охраны природы, спорт, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Вячеслав Фетисов, Владивосток, Фонд "Росконгресс", Всероссийское общество охраны природы, Спорт, Российский экспортный центр (РЭЦ)

Вячеслав Фетисов приглашает на товарищеский хоккейный матч на ВЭФ-2024

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов
Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Международный дружеский хоккейный матч в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке пройдет 4 сентября на "Фетисов Арене", рассказал прославленный хоккеист, политик и общественный деятель Вячеслав Фетисов в обращении, опубликованном в Telegram-канале "Новости российского экспорта", и пригласил принять в нем участие.
Игру под эгидой национального бренда "Сделано в России" проведут Российский экспортный центр, Фонд Росконгресс и Всероссийское общество охраны природы.
Шайба - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Легенды хоккея сыграют с участниками ВЭФ-2024 во Владивостоке
Вчера, 10:53
Прославленный спортсмен рассказал, что на лед выйдут российские и зарубежные гости ВЭФ - представители бизнеса и власти, а также легенды мирового хоккея.
"В атмосфере международной дружбы соединятся три элемента: наш национальный бренд "Сделано в России", экология и, конечно, спорт. Хоккей - инструмент диалога и единения, знакомый всем. Игра покажет, как важно быть единой командой и думать о том, как и кому мы отдадим следующий пас в спорте, в экономике, экологии и жизни", - отметил Фетисов.
 
ЭкономикаВячеслав ФетисовВладивостокФонд "Росконгресс"Всероссийское общество охраны природыСпортРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала