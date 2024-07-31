Вячеслав Фетисов приглашает на товарищеский хоккейный матч на ВЭФ-2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов
Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Международный дружеский хоккейный матч в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке пройдет 4 сентября на "Фетисов Арене", рассказал прославленный хоккеист, политик и общественный деятель Вячеслав Фетисов в обращении, опубликованном в Telegram-канале "Новости российского экспорта", и пригласил принять в нем участие.
Игру под эгидой национального бренда "Сделано в России" проведут Российский экспортный центр, Фонд Росконгресс и Всероссийское общество охраны природы.
Прославленный спортсмен рассказал, что на лед выйдут российские и зарубежные гости ВЭФ - представители бизнеса и власти, а также легенды мирового хоккея.
"В атмосфере международной дружбы соединятся три элемента: наш национальный бренд "Сделано в России", экология и, конечно, спорт. Хоккей - инструмент диалога и единения, знакомый всем. Игра покажет, как важно быть единой командой и думать о том, как и кому мы отдадим следующий пас в спорте, в экономике, экологии и жизни", - отметил Фетисов.