https://ria.ru/20240731/match-1963181785.html

Вячеслав Фетисов приглашает на товарищеский хоккейный матч на ВЭФ-2024

Вячеслав Фетисов приглашает на товарищеский хоккейный матч на ВЭФ-2024 - РИА Новости, 31.07.2024

Вячеслав Фетисов приглашает на товарищеский хоккейный матч на ВЭФ-2024

Международный дружеский хоккейный матч в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке пройдет 4 сентября на "Фетисов Арене", рассказал прославленный... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T14:17

2024-07-31T14:17

2024-07-31T14:17

экономика

вячеслав фетисов

владивосток

фонд "росконгресс"

всероссийское общество охраны природы

спорт

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Международный дружеский хоккейный матч в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке пройдет 4 сентября на "Фетисов Арене", рассказал прославленный хоккеист, политик и общественный деятель Вячеслав Фетисов в обращении, опубликованном в Telegram-канале "Новости российского экспорта", и пригласил принять в нем участие.Игру под эгидой национального бренда "Сделано в России" проведут Российский экспортный центр, Фонд Росконгресс и Всероссийское общество охраны природы.Прославленный спортсмен рассказал, что на лед выйдут российские и зарубежные гости ВЭФ - представители бизнеса и власти, а также легенды мирового хоккея."В атмосфере международной дружбы соединятся три элемента: наш национальный бренд "Сделано в России", экология и, конечно, спорт. Хоккей - инструмент диалога и единения, знакомый всем. Игра покажет, как важно быть единой командой и думать о том, как и кому мы отдадим следующий пас в спорте, в экономике, экологии и жизни", - отметил Фетисов.

https://ria.ru/20240731/vladivostok-1963105503.html

владивосток

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

экономика, вячеслав фетисов, владивосток, фонд "росконгресс", всероссийское общество охраны природы, спорт, российский экспортный центр (рэц)