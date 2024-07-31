Адвокат заявил, что Марченко все еще находится в американской тюрьме
Адвокат осужденного в США россиянина Марченко заявил, что он все еще в тюрьме
© AP Photo / Matt Rourke, FileОхранник на службе в исправительном учреждении в США
© AP Photo / Matt Rourke, File
Охранник на службе в исправительном учреждении в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Адвокат осужденного в США россиянина Максима Марченко Керри Лоуренс заявил РИА Новости, что его подзащитный все еще находится под стражей.
"Он все еще под стражей. Мне не известно, чтобы происходил какой-то обмен", - сказал Лоуренс.
Марченко был осужден на три года тюрьмы по обвинению в отмывании денег и контрабанде из США военной микроэлектроники.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют тему подготовки к возможному обмену заключенными. Посольство России в Вашингтоне также заявило РИА Новости, что не комментирует спекуляции о якобы готовящемся обмене заключенными между РФ и США.
По состоянию на утро среды из электронной базы Федерального бюро тюрем США исчезли данные о ряде отбывавших наказание граждан РФ, чьи уголовные дела широко освещались и американской и российской прессе. Речь идет в том числе о россиянах Александре Виннике, Максиме Марченко, Вадиме Конощенке и Владиславе Клюшине, которых ранее осудили в США, не принес результатов.
РИА Новости обратилось за разъяснениями по данному поводу в Федеральное бюро тюрем и госдепартамент США, однако пока не получило какого-либо официального комментария.