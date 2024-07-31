https://ria.ru/20240731/marchenko-1963298475.html

Адвокат заявил, что Марченко все еще находится в американской тюрьме

Адвокат заявил, что Марченко все еще находится в американской тюрьме - РИА Новости, 31.07.2024

Адвокат заявил, что Марченко все еще находится в американской тюрьме

Адвокат осужденного в США россиянина Максима Марченко Керри Лоуренс заявил РИА Новости, что его подзащитный все еще находится под стражей. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T20:23

2024-07-31T20:23

2024-07-31T20:23

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россия

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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Адвокат осужденного в США россиянина Максима Марченко Керри Лоуренс заявил РИА Новости, что его подзащитный все еще находится под стражей. "Он все еще под стражей. Мне не известно, чтобы происходил какой-то обмен", - сказал Лоуренс. Марченко был осужден на три года тюрьмы по обвинению в отмывании денег и контрабанде из США военной микроэлектроники. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют тему подготовки к возможному обмену заключенными. Посольство России в Вашингтоне также заявило РИА Новости, что не комментирует спекуляции о якобы готовящемся обмене заключенными между РФ и США. По состоянию на утро среды из электронной базы Федерального бюро тюрем США исчезли данные о ряде отбывавших наказание граждан РФ, чьи уголовные дела широко освещались и американской и российской прессе. Речь идет в том числе о россиянах Александре Виннике, Максиме Марченко, Вадиме Конощенке и Владиславе Клюшине, которых ранее осудили в США, не принес результатов. РИА Новости обратилось за разъяснениями по данному поводу в Федеральное бюро тюрем и госдепартамент США, однако пока не получило какого-либо официального комментария.

https://ria.ru/20240301/kontrabanda-1930376860.html

https://ria.ru/20240731/ssha-1963235696.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, россия, дмитрий песков, александр винник, владислав клюшин