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Адвокат заявил, что Марченко все еще находится в американской тюрьме - РИА Новости, 31.07.2024
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20:23 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/marchenko-1963298475.html
Адвокат заявил, что Марченко все еще находится в американской тюрьме
Адвокат заявил, что Марченко все еще находится в американской тюрьме - РИА Новости, 31.07.2024
Адвокат заявил, что Марченко все еще находится в американской тюрьме
Адвокат осужденного в США россиянина Максима Марченко Керри Лоуренс заявил РИА Новости, что его подзащитный все еще находится под стражей. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T20:23
2024-07-31T20:23
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Адвокат осужденного в США россиянина Максима Марченко Керри Лоуренс заявил РИА Новости, что его подзащитный все еще находится под стражей. "Он все еще под стражей. Мне не известно, чтобы происходил какой-то обмен", - сказал Лоуренс. Марченко был осужден на три года тюрьмы по обвинению в отмывании денег и контрабанде из США военной микроэлектроники. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют тему подготовки к возможному обмену заключенными. Посольство России в Вашингтоне также заявило РИА Новости, что не комментирует спекуляции о якобы готовящемся обмене заключенными между РФ и США. По состоянию на утро среды из электронной базы Федерального бюро тюрем США исчезли данные о ряде отбывавших наказание граждан РФ, чьи уголовные дела широко освещались и американской и российской прессе. Речь идет в том числе о россиянах Александре Виннике, Максиме Марченко, Вадиме Конощенке и Владиславе Клюшине, которых ранее осудили в США, не принес результатов. РИА Новости обратилось за разъяснениями по данному поводу в Федеральное бюро тюрем и госдепартамент США, однако пока не получило какого-либо официального комментария.
https://ria.ru/20240301/kontrabanda-1930376860.html
https://ria.ru/20240731/ssha-1963235696.html
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в мире, сша, россия, дмитрий песков, александр винник, владислав клюшин
В мире, США, Россия, Дмитрий Песков, Александр Винник, Владислав Клюшин
Адвокат заявил, что Марченко все еще находится в американской тюрьме

Адвокат осужденного в США россиянина Марченко заявил, что он все еще в тюрьме

© AP Photo / Matt Rourke, FileОхранник на службе в исправительном учреждении в США
Охранник на службе в исправительном учреждении в США - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Matt Rourke, File
Охранник на службе в исправительном учреждении в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Адвокат осужденного в США россиянина Максима Марченко Керри Лоуренс заявил РИА Новости, что его подзащитный все еще находится под стражей.
"Он все еще под стражей. Мне не известно, чтобы происходил какой-то обмен", - сказал Лоуренс.
Статуя Фемиды в США - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
В США россиянин Марченко признал вину в закупке товаров двойного назначения
1 марта, 01:22
Марченко был осужден на три года тюрьмы по обвинению в отмывании денег и контрабанде из США военной микроэлектроники.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют тему подготовки к возможному обмену заключенными. Посольство России в Вашингтоне также заявило РИА Новости, что не комментирует спекуляции о якобы готовящемся обмене заключенными между РФ и США.
По состоянию на утро среды из электронной базы Федерального бюро тюрем США исчезли данные о ряде отбывавших наказание граждан РФ, чьи уголовные дела широко освещались и американской и российской прессе. Речь идет в том числе о россиянах Александре Виннике, Максиме Марченко, Вадиме Конощенке и Владиславе Клюшине, которых ранее осудили в США, не принес результатов.
РИА Новости обратилось за разъяснениями по данному поводу в Федеральное бюро тюрем и госдепартамент США, однако пока не получило какого-либо официального комментария.
Тюрьма в США - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Из базы американского бюро тюрем исчезли данные о российских заключенных
Вчера, 16:41
 
В миреСШАРоссияДмитрий ПесковАлександр ВинникВладислав Клюшин
 
 
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