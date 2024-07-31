https://ria.ru/20240731/malva-1963075804.html

ВС России получили новую партию самоходных гаубиц "Мальва"

ВС России получили новую партию самоходных гаубиц "Мальва" - РИА Новости, 31.07.2024

ВС России получили новую партию самоходных гаубиц "Мальва"

Вооруженные силы РФ получили очередную партию 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Мальва", сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех". РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T08:06

2024-07-31T08:06

2024-07-31T08:38

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

ростех

ил-76

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ получили очередную партию 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Мальва", сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех". "Ростех" отгрузил в войска очередную партию самоходных артиллерийских орудий 2С43 "Мальва" калибра 152-мм. Это первая отечественная колесная гаубица, созданная на шасси БАЗ с формулой 8х8. Ее характерные отличия - больший запас хода и меньшая стоимость эксплуатации, чем у гусеничных гаубиц", - говорится в сообщении. "Мальва" предназначена для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских и ракетных батарей, позиций ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника. Гаубица имеет режим "одновременный огневой налет", когда несколько выпущенных по разным траекториям и с разной скоростью снарядов достигают цели одновременно. Одним из преимуществ орудия является увеличенная маневренность, а также скорость развертывания и свертывания на позиции. Кроме того, у колесной гаубицы более простое техобслуживание по сравнению с самоходками на гусеничном ходу. Скорострельность составляет более семи выстрелов в минуту, дальность стрельбы - более 24 километров, боезапас "Мальвы" насчитывает до 30 выстрелов. Габариты установки позволяют перевозить ее военно-транспортной авиацией - она помещается в грузовую кабину Ил-76 и может быстро доставляться на большие расстояния. Самоходное орудие имеет бронирование кабины из высокопрочных марок стали, которое обеспечивает защиту от стрелкового оружия и осколков, добавили в "Ростехе".

https://ria.ru/20240730/bomby-1962938070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, ростех, ил-76