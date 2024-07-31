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Зарубежные СМИ хотят привести Венесуэлу к гражданской войне, заявил Мадуро - РИА Новости, 31.07.2024
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23:31 31.07.2024 (обновлено: 23:45 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/maduro-1963318576.html
Зарубежные СМИ хотят привести Венесуэлу к гражданской войне, заявил Мадуро
Зарубежные СМИ хотят привести Венесуэлу к гражданской войне, заявил Мадуро - РИА Новости, 31.07.2024
Зарубежные СМИ хотят привести Венесуэлу к гражданской войне, заявил Мадуро
Зарубежные СМИ хотят привести Венесуэлу к гражданской войне, новым санкциям и военной интервенции, заявил президент страны Николас Мадуро. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T23:31
2024-07-31T23:45
в мире
венесуэла
николас мадуро
выборы президента венесуэлы — 2024
каракас
москва
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Зарубежные СМИ хотят привести Венесуэлу к гражданской войне, новым санкциям и военной интервенции, заявил президент страны Николас Мадуро."Зарубежные СМИ хотят привести к военной интервенции в Венесуэле, они хотят санкций... против Венесуэлы, они хотят насилия", - заявил Мадуро, трансляция его выступления проводилась телеканалом TeleSUR.Президент Венесуэлы отметил, что зарубежные СМИ хотят привести страну к гражданской войне.Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник, 29 июля, в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным Генпрокуратуры, пострадали 77 силовиков, задержаны 1062 человека по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.В Москве ранее заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
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в мире, венесуэла, николас мадуро, выборы президента венесуэлы — 2024, каракас, москва
В мире, Венесуэла, Николас Мадуро, Выборы президента Венесуэлы — 2024, Каракас, Москва
Зарубежные СМИ хотят привести Венесуэлу к гражданской войне, заявил Мадуро

Мадуро: зарубежные СМИ хотят привести Венесуэлу к санкциям и военной интервенции

© AP Photo / Matias DelacroixПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Matias Delacroix
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Зарубежные СМИ хотят привести Венесуэлу к гражданской войне, новым санкциям и военной интервенции, заявил президент страны Николас Мадуро.
«
"Зарубежные СМИ хотят привести к военной интервенции в Венесуэле, они хотят санкций... против Венесуэлы, они хотят насилия", - заявил Мадуро, трансляция его выступления проводилась телеканалом TeleSUR.
Президент Венесуэлы отметил, что зарубежные СМИ хотят привести страну к гражданской войне.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник, 29 июля, в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным Генпрокуратуры, пострадали 77 силовиков, задержаны 1062 человека по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
В Москве ранее заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Маск принял вызов президента Венесуэлы
Вчера, 22:32
 
В миреВенесуэлаНиколас МадуроВыборы президента Венесуэлы — 2024КаракасМосква
 
 
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