Зарубежные СМИ хотят привести Венесуэлу к гражданской войне, заявил Мадуро
Мадуро: зарубежные СМИ хотят привести Венесуэлу к санкциям и военной интервенции
© AP Photo / Matias DelacroixПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
© AP Photo / Matias Delacroix
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Зарубежные СМИ хотят привести Венесуэлу к гражданской войне, новым санкциям и военной интервенции, заявил президент страны Николас Мадуро.
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"Зарубежные СМИ хотят привести к военной интервенции в Венесуэле, они хотят санкций... против Венесуэлы, они хотят насилия", - заявил Мадуро, трансляция его выступления проводилась телеканалом TeleSUR.
Президент Венесуэлы отметил, что зарубежные СМИ хотят привести страну к гражданской войне.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник, 29 июля, в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным Генпрокуратуры, пострадали 77 силовиков, задержаны 1062 человека по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
В Москве ранее заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
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