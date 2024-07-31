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Мадуро обратился в ВС, чтобы расследовать вмешательство в выборы - РИА Новости, 31.07.2024
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22:33 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/maduro-1963313412.html
Мадуро обратился в ВС, чтобы расследовать вмешательство в выборы
Мадуро обратился в ВС, чтобы расследовать вмешательство в выборы - РИА Новости, 31.07.2024
Мадуро обратился в ВС, чтобы расследовать вмешательство в выборы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился с иском о конституционной защите в избирательную палату Верховного суда, чтобы расследовать вмешательство в выборы, РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T22:33
2024-07-31T22:33
в мире
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КАРАКАС, 31 июл - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился с иском о конституционной защите в избирательную палату Верховного суда, чтобы расследовать вмешательство в выборы, которое он назвал попыткой государственного переворота. "Ради мира в Венесуэле я... подал иск о конституционной защите,... чтобы избирательная палата высшей судебной инстанции занялась расследованием этого нападения на избирательный процесс, этой попытки государственного переворота с использованием избирательного процесса", - заявил политик, выступая перед журналистами в Верховном суде. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник, 29 июля, в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным Генпрокуратуры, пострадали 77 силовиков, задержаны 1062 человека по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение. "Перед лицом психологической войны в сетях, в средствах массовой информации я обращаюсь в Верховный суд... Пусть допросят всех зарегистрированных кандидатов в президенты, 38 партий и досконально выяснят суть этой атаки на избирательные центры, поджогов и ущерба отделениям избирательного совета, кибератаки... я готов быть вызванным и допрошенным по всем вопросам как кандидат в президенты, победитель воскресных выборов главы государства. Я предстаю, я подчиняюсь правосудию", - добавил Мадуро. В Москве ранее заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
https://ria.ru/20240731/maduro-1963312826.html
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в мире, справки, венесуэла, каракас, москва, николас мадуро, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф
В мире, Справки, Венесуэла, Каракас, Москва, Николас Мадуро, Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ
Мадуро обратился в ВС, чтобы расследовать вмешательство в выборы

Президент Венесуэлы Мадуро подал иск о конституционной защите в Верховный суд

© AP Photo / Fernando VergaraПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Fernando Vergara
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
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КАРАКАС, 31 июл - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился с иском о конституционной защите в избирательную палату Верховного суда, чтобы расследовать вмешательство в выборы, которое он назвал попыткой государственного переворота.
«
"Ради мира в Венесуэле я... подал иск о конституционной защите,... чтобы избирательная палата высшей судебной инстанции занялась расследованием этого нападения на избирательный процесс, этой попытки государственного переворота с использованием избирательного процесса", - заявил политик, выступая перед журналистами в Верховном суде.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Маск принял вызов президента Венесуэлы
Вчера, 22:32
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник, 29 июля, в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным Генпрокуратуры, пострадали 77 силовиков, задержаны 1062 человека по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
"Перед лицом психологической войны в сетях, в средствах массовой информации я обращаюсь в Верховный суд... Пусть допросят всех зарегистрированных кандидатов в президенты, 38 партий и досконально выяснят суть этой атаки на избирательные центры, поджогов и ущерба отделениям избирательного совета, кибератаки... я готов быть вызванным и допрошенным по всем вопросам как кандидат в президенты, победитель воскресных выборов главы государства. Я предстаю, я подчиняюсь правосудию", - добавил Мадуро.
В Москве ранее заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
Акция протеста против результатов президентских выборов в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Латиноамериканский альянс АЛБА осудил попытку переворота в Венесуэле
Вчера, 11:15
 
В миреСправкиВенесуэлаКаракасМоскваНиколас МадуроДмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФ
 
 
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