https://ria.ru/20240731/maduro-1963060619.html

Мадуро обвинил Маска и власти США в финансировании беспорядков в Венесуэле

Мадуро обвинил Маска и власти США в финансировании беспорядков в Венесуэле - РИА Новости, 31.07.2024

Мадуро обвинил Маска и власти США в финансировании беспорядков в Венесуэле

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск одержим идеей управлять Венесуэлой, а беспорядки в стране финансируются за счёт колумбийского наркотрафика и РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T03:37

2024-07-31T03:37

2024-07-31T03:37

в мире

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дмитрий песков

выборы президента венесуэлы — 2024

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КАРАКАС, 31 июл - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск одержим идеей управлять Венесуэлой, а беспорядки в стране финансируются за счёт колумбийского наркотрафика и властей США, считает президент страны Николас Мадуро. Маск в последние несколько дней посвятил часть постов ситуации в Венесуэле. "Я говорил, что Венесуэла сталкивается с национальной и международной агрессией со стороны мировых держав, теперь оказывается, что Илон Маск одержим идеей завладеть Венесуэлой и управлять ею извне", - сказал Мадуро с балкона президентского дворца, обращаясь к своим сторонникам. По словам Мадуро, попытка госпереворота, которую переживает страна, была заранее спланирована, и беспорядки, охватившие после выборов Венесуэлу, финансировались за счёт "колумбийского наркотрафика, Илона Маска и правительства США". Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. Министр обороны сообщил о 48 пострадавших, один военный погиб. Задержаны 749 человек по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение. В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.

https://ria.ru/20240731/karakas-1963057369.html

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в мире, венесуэла, сша, каракас, илон маск, николас мадуро, дмитрий песков, выборы президента венесуэлы — 2024