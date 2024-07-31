https://ria.ru/20240731/lyubim-1963240467.html

Очистные сооружения построят до конца года в Любиме Ярославской области

Очистные сооружения построят до конца года в Любиме Ярославской области - РИА Новости, 31.07.2024

Очистные сооружения построят до конца года в Любиме Ярославской области

Очистные сооружения по федеральному проекту "Чистая вода" до конца года построят в городе Любим Ярославской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T16:56

2024-07-31T16:56

2024-07-31T16:56

ярославская область

туношна

данилов

жкх

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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Очистные сооружения по федеральному проекту "Чистая вода" до конца года построят в городе Любим Ярославской области, сообщает правительство региона. "На подъезде в Любим завершается строительство сооружения водоснабжения, аналога которому по объему потребления и мощности сейчас нет в Ярославской области. Работы по федеральному проекту "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда", реализуемому в регионе правительством области, планируется завершить до конца этого года", - говорится в сообщении. По словам губернатора Михаила Евраева, на возведение комплекса выделено более 320 миллионов рублей. "Существующие сооружения устарели, нагрузка на сети растет, и мощностей недостаточно. Ввод очистных производительностью 2200 кубометров в сутки обеспечит жителей города качественной питьевой водой", - подчеркнул губернатор. Как рассказал министр ЖКХ Ярославской области Алексей Рябченков, с 2019 года в регионе удалось возвести шесть современных сооружений водоочистки: в поселке Красные Ткачи, селах Купанском, Туношна, Некоуз, а также в Пошехонье и Данилове. В планах министерства – строительство станции водоочистки в деревне Кушляево Рыбинского района, сообщил Рябченков.

https://ria.ru/20240731/goszhilinspektsiya-1963207833.html

https://ria.ru/20240730/narusheniya-1963038887.html

туношна

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

туношна, данилов, жкх