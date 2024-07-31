https://ria.ru/20240731/lyubim-1963240467.html
Очистные сооружения построят до конца года в Любиме Ярославской области
Очистные сооружения построят до конца года в Любиме Ярославской области - РИА Новости, 31.07.2024
Очистные сооружения построят до конца года в Любиме Ярославской области
Очистные сооружения по федеральному проекту "Чистая вода" до конца года построят в городе Любим Ярославской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T16:56
2024-07-31T16:56
2024-07-31T16:56
ярославская область
туношна
данилов
жкх
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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Очистные сооружения по федеральному проекту "Чистая вода" до конца года построят в городе Любим Ярославской области, сообщает правительство региона. "На подъезде в Любим завершается строительство сооружения водоснабжения, аналога которому по объему потребления и мощности сейчас нет в Ярославской области. Работы по федеральному проекту "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда", реализуемому в регионе правительством области, планируется завершить до конца этого года", - говорится в сообщении. По словам губернатора Михаила Евраева, на возведение комплекса выделено более 320 миллионов рублей. "Существующие сооружения устарели, нагрузка на сети растет, и мощностей недостаточно. Ввод очистных производительностью 2200 кубометров в сутки обеспечит жителей города качественной питьевой водой", - подчеркнул губернатор. Как рассказал министр ЖКХ Ярославской области Алексей Рябченков, с 2019 года в регионе удалось возвести шесть современных сооружений водоочистки: в поселке Красные Ткачи, селах Купанском, Туношна, Некоуз, а также в Пошехонье и Данилове. В планах министерства – строительство станции водоочистки в деревне Кушляево Рыбинского района, сообщил Рябченков.
https://ria.ru/20240731/goszhilinspektsiya-1963207833.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туношна, данилов, жкх
Ярославская область, Туношна, Данилов, ЖКХ
ЯРОСЛАВЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Очистные сооружения по федеральному проекту "Чистая вода" до конца года построят в городе Любим Ярославской области, сообщает правительство региона.
"На подъезде в Любим завершается строительство сооружения водоснабжения, аналога которому по объему потребления и мощности сейчас нет в Ярославской области. Работы по федеральному проекту "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда", реализуемому в регионе правительством области, планируется завершить до конца этого года", - говорится в сообщении.
По словам губернатора Михаила Евраева, на возведение комплекса выделено более 320 миллионов рублей.
"Существующие сооружения устарели, нагрузка на сети растет, и мощностей недостаточно. Ввод очистных производительностью 2200 кубометров в сутки обеспечит жителей города качественной питьевой водой", - подчеркнул губернатор.
Как рассказал министр ЖКХ Ярославской области Алексей Рябченков, с 2019 года в регионе удалось возвести шесть современных сооружений водоочистки: в поселке Красные Ткачи, селах Купанском, Туношна
, Некоуз, а также в Пошехонье и Данилове
. В планах министерства – строительство станции водоочистки в деревне Кушляево Рыбинского района
, сообщил Рябченков.