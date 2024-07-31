https://ria.ru/20240731/livan-1963170630.html

Ливан не хочет войны с Израилем, заявил министр связи

Ливан не хочет войны с Израилем, заявил министр связи - РИА Новости, 31.07.2024

Ливан не хочет войны с Израилем, заявил министр связи

Ливан не хочет войны с Израилем, заинтересован в снижении напряженности и видит, что тому же способствует "дипломатический фон", заявил РИА Новости министр... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T13:32

2024-07-31T13:32

2024-07-31T13:32

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хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 31 июл – РИА Новости. Ливан не хочет войны с Израилем, заинтересован в снижении напряженности и видит, что тому же способствует "дипломатический фон", заявил РИА Новости министр связи страны Джони Карм по итогам внеочередного заседания правительства. "Атмосфера, царившая на заседании, указывала на необходимость сдерживания эскалации и израильской агрессии, которая является необоснованной и осуждается ливанским государством, поскольку Ливан не хочет войны", - заявил он. Израильские военные во вторник нанесли авиаудар по южному пригороду Бейрута в попытке устранить высокопоставленного командира движения "Хезболлах", которого они обвиняют в причастности к обстрелу Голанских высот, где в субботу погибли 12 представителей местной друзской общины, включая детей. "Хезболлах" свою вину отрицает. Российский МИД назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права. Карм заявил, что рост напряженности сдерживается дипломатическими усилиями международного сообщества. "Дипломатический фон не способствует эскалации конфронтации с Израилем", - сказал он.

https://ria.ru/20240731/egipet-1963164354.html

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в мире, ливан, израиль, бейрут, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году