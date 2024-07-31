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Удар нанесен ночью по Шостке, поражен склад, сообщило подполье
Удар нанесен ночью по Шостке, поражен склад, сообщило подполье - РИА Новости, 31.07.2024
Удар нанесен ночью по Шостке, поражен склад, сообщило подполье
Удар был нанесен ночью по городу Шостка Сумской области, был поражен склад, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T06:25
2024-07-31T06:25
2024-07-31T06:25
специальная военная операция на украине
сумская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Удар был нанесен ночью по городу Шостка Сумской области, был поражен склад, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В 23.12 Сумская область, Шостка (город - ред.) - взлетел склад, весь город на уши стал", - рассказал собеседник агентства.
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сумская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Удар нанесен ночью по Шостке, поражен склад, сообщило подполье
Лебедев: удар нанесен ночью по Шостке Сумской области, поражен склад