https://ria.ru/20240731/lebedev-1963067639.html

Удар нанесен ночью по Шостке, поражен склад, сообщило подполье

Удар нанесен ночью по Шостке, поражен склад, сообщило подполье - РИА Новости, 31.07.2024

Удар нанесен ночью по Шостке, поражен склад, сообщило подполье

Удар был нанесен ночью по городу Шостка Сумской области, был поражен склад, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T06:25

2024-07-31T06:25

2024-07-31T06:25

специальная военная операция на украине

сумская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Удар был нанесен ночью по городу Шостка Сумской области, был поражен склад, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В 23.12 Сумская область, Шостка (город - ред.) - взлетел склад, весь город на уши стал", - рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240731/shturmoviki-1963064190.html

сумская область

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сумская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины