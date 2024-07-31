Рейтинг@Mail.ru
Удар нанесен ночью по Шостке, поражен склад, сообщило подполье - РИА Новости, 31.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:25 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/lebedev-1963067639.html
Удар нанесен ночью по Шостке, поражен склад, сообщило подполье
Удар нанесен ночью по Шостке, поражен склад, сообщило подполье - РИА Новости, 31.07.2024
Удар нанесен ночью по Шостке, поражен склад, сообщило подполье
Удар был нанесен ночью по городу Шостка Сумской области, был поражен склад, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T06:25
2024-07-31T06:25
специальная военная операция на украине
сумская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Удар был нанесен ночью по городу Шостка Сумской области, был поражен склад, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В 23.12 Сумская область, Шостка (город - ред.) - взлетел склад, весь город на уши стал", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240731/shturmoviki-1963064190.html
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de981466415938ed0837038f50fca02e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сумская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Удар нанесен ночью по Шостке, поражен склад, сообщило подполье

Лебедев: удар нанесен ночью по Шостке Сумской области, поражен склад

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Удар был нанесен ночью по городу Шостка Сумской области, был поражен склад, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«
"В 23.12 Сумская область, Шостка (город - ред.) - взлетел склад, весь город на уши стал", - рассказал собеседник агентства.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Штурмовики под Авдеевкой взяли в плен офицера ВСУ
Вчера, 05:07
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала