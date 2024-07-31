https://ria.ru/20240731/ldpr-1963110722.html

В Госдуме предложили наказывать за выдачу фиктивных сертификатов мигрантам

В Госдуме предложили наказывать за выдачу фиктивных сертификатов мигрантам - РИА Новости, 31.07.2024

В Госдуме предложили наказывать за выдачу фиктивных сертификатов мигрантам

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили в кабмин проект, которым предлагается ввести уголовную ответственность за выдачу... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T11:16

2024-07-31T11:16

2024-07-31T11:16

общество

россия

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

лдпр

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили в кабмин проект, которым предлагается ввести уголовную ответственность за выдачу иностранным гражданам фиктивного сертификата о знании русского языка, истории, законодательства РФ с возможностью лишения свободы до пяти лет, сообщила пресс-служба партии. "Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложила ввести уголовную ответственность за выдачу иностранным гражданам фиктивного сертификата о знании русского языка, истории, законодательства РФ с возможностью лишения свободы вплоть до пяти лет (лица, выдавшего сертификат - ред.)... Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс РФ, дополнив его новой статьей 322.4… Соответствующий законопроект перед внесением в Госдуму направляется на отзыв правительства РФ и Верховного суда РФ 31 июля", - говорится в сообщении. Авторы инициативы напомнили, что сертификат о знании русского языка нужен иностранцу для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство, а также для разрешения на работу или получения патента. "Пришло время наводить порядок с теми, кто систематически нарушает закон и выдает поддельные сертификаты мигрантам, которые не в состоянии связать по-русски и двух слов. Организовал нелегальную выдачу – отправляйся в тюрьму", - приводит слова Слуцкого пресс-служба. По мнению главы партии, уголовная ответственность "умерит пыл жуликов", которые за взятки легализуют тех, кто проник в Россию обманом, кто приехал в страну заниматься криминалом и паразитировать в обществе.

https://ria.ru/20240724/proverka-1961724180.html

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общество, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр