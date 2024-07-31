https://ria.ru/20240731/ldpr-1963110722.html
В Госдуме предложили наказывать за выдачу фиктивных сертификатов мигрантам
В Госдуме предложили наказывать за выдачу фиктивных сертификатов мигрантам - РИА Новости, 31.07.2024
В Госдуме предложили наказывать за выдачу фиктивных сертификатов мигрантам
Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили в кабмин проект, которым предлагается ввести уголовную ответственность за выдачу... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T11:16
2024-07-31T11:16
2024-07-31T11:16
общество
россия
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили в кабмин проект, которым предлагается ввести уголовную ответственность за выдачу иностранным гражданам фиктивного сертификата о знании русского языка, истории, законодательства РФ с возможностью лишения свободы до пяти лет, сообщила пресс-служба партии. "Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложила ввести уголовную ответственность за выдачу иностранным гражданам фиктивного сертификата о знании русского языка, истории, законодательства РФ с возможностью лишения свободы вплоть до пяти лет (лица, выдавшего сертификат - ред.)... Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс РФ, дополнив его новой статьей 322.4… Соответствующий законопроект перед внесением в Госдуму направляется на отзыв правительства РФ и Верховного суда РФ 31 июля", - говорится в сообщении. Авторы инициативы напомнили, что сертификат о знании русского языка нужен иностранцу для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство, а также для разрешения на работу или получения патента. "Пришло время наводить порядок с теми, кто систематически нарушает закон и выдает поддельные сертификаты мигрантам, которые не в состоянии связать по-русски и двух слов. Организовал нелегальную выдачу – отправляйся в тюрьму", - приводит слова Слуцкого пресс-служба. По мнению главы партии, уголовная ответственность "умерит пыл жуликов", которые за взятки легализуют тех, кто проник в Россию обманом, кто приехал в страну заниматься криминалом и паразитировать в обществе.
https://ria.ru/20240724/proverka-1961724180.html
https://ria.ru/20240722/deportatsiya-1961107340.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР
В Госдуме предложили наказывать за выдачу фиктивных сертификатов мигрантам
ЛДПР предложила ввести уголовную ответственность за фиктивный сертификат о языке
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили в кабмин проект, которым предлагается ввести уголовную ответственность за выдачу иностранным гражданам фиктивного сертификата о знании русского языка, истории, законодательства РФ с возможностью лишения свободы до пяти лет, сообщила пресс-служба партии.
«
"Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложила ввести уголовную ответственность за выдачу иностранным гражданам фиктивного сертификата о знании русского языка, истории, законодательства РФ с возможностью лишения свободы вплоть до пяти лет (лица, выдавшего сертификат - ред.)... Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс РФ, дополнив его новой статьей 322.4… Соответствующий законопроект перед внесением в Госдуму направляется на отзыв правительства РФ и Верховного суда РФ 31 июля", - говорится в сообщении.
Авторы инициативы напомнили, что сертификат о знании русского языка нужен иностранцу для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство, а также для разрешения на работу или получения патента.
"Пришло время наводить порядок с теми, кто систематически нарушает закон и выдает поддельные сертификаты мигрантам, которые не в состоянии связать по-русски и двух слов. Организовал нелегальную выдачу – отправляйся в тюрьму", - приводит слова Слуцкого пресс-служба.
По мнению главы партии, уголовная ответственность "умерит пыл жуликов", которые за взятки легализуют тех, кто проник в Россию обманом, кто приехал в страну заниматься криминалом и паразитировать в обществе.