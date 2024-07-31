https://ria.ru/20240731/krym-1963063551.html

В Симферополе потушили пожар в торговом центре

В Симферополе потушили пожар в торговом центре - РИА Новости, 31.07.2024

В Симферополе потушили пожар в торговом центре

Пожар в торговом центре "Лоцман" в Крыму потушен, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T04:52

2024-07-31T04:52

2024-07-31T04:52

происшествия

россия

симферополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Пожар в торговом центре "Лоцман" в Крыму потушен, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. Ранее МЧС сообщало о задымлении в торговом центре "Лоцман" в Симферополе и об эвакуации людей из здания. Площадь пожара составила 500 квадратных метров, частично обрушилась кровля. СУСК региона сообщил, что следователи проводят проверку. "В Крыму огнеборцы МЧС России полностью потушили торговый центр", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240730/mchs-1962930413.html

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2024

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происшествия, россия, симферополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)