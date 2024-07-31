https://ria.ru/20240731/kriiminal-1962932285.html

"Били без разбора". Что устроила в Подмосковье банда подростков-мигрантов

"Били без разбора". Что устроила в Подмосковье банда подростков-мигрантов - РИА Новости, 31.07.2024

"Били без разбора". Что устроила в Подмосковье банда подростков-мигрантов

В Московской области возбудили уголовное дело после публикации в соцсетях нескольких провокационных видеороликов с участием подростков-мигрантов. Пока речь идет РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T08:00

2024-07-31T08:00

2024-07-31T08:12

московская область (подмосковье)

россия

мытищи

александр бастрыкин

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. В Московской области возбудили уголовное дело после публикации в соцсетях нескольких провокационных видеороликов с участием подростков-мигрантов. Пока речь идет лишь о хулиганстве, однако не исключено, что добавятся и другие статьи. О том, что заставило силовиков вмешаться, — в материале РИА Новости.Место встречиНа днях в пабликах подмосковных Мытищ появились видео, на которых толпа молодых людей избивает сверстников, оскорбляет окружающих и вообще ведет себя крайне агрессивно.В одном ролике мигранты, встретившись на спортивной площадке, нападают на прохожих. В другом участник банды публикует в своих соцсетях кадры с улыбающимися вооруженными террористами.В третьем предполагаемый лидер шайки обзывает кого-то трусами, используя нецензурную лексику. А также призывает "мужчин, если они есть" прислать видео ему в ответ и уверяет, что "вместе с друзьями — Мохаммадом, Идрисом, Мусой и другими" он "даже в аду наведет порядок".На скандальные записи обратили внимание общественники. Некоторые пользователи посетовали на бездействие правоохранительных органов. Когда сделаны видеоролики, пока не установили. Но местные быстро определили локацию: улицы Юбилейная и Борисовка."У детской площадки на Юбилейной, 24а, постоянно их вижу, — рассказывает РИА Новости жительница Мытищ Софья. — Кричат на своем языке, матерятся, оскорбляют прохожих. Также знаю про несколько избиений. Один из пострадавших мой знакомый".Она не раз замечала у мигрантов электрошокеры и ножи.Елена из соседнего дома на Юбилейной тоже часто видела этих молодых людей. "Скамейки на площадке изрезаны, горки и качели изрисованы. В общем, вели себя как вандалы", — отмечает она.По кличке ТравматВ пабликах легко установили личности этих мигрантов, места их проживания, а также аккаунты в социальных сетях. Половина из них уже удалена, остальные закрыты."Кличка одного из этой шайки Травмат, — говорит недавний выпускник местной школы Сергей. — Его дважды судили и оба раза отмазывали. Учился он на пару лет младше меня, а я окончил два года назад. Что касается района, то с момента постройки он активно заселялся приезжими, поэтому неудивительно, во что превратился".К делу подключились представители национальных движений. По их словам, они наведались к некоторым участникам банды домой, однако никого там не застали.Спустя сутки предполагаемый лидер шайки — в своем телеграм-канале он представился как Самандар — записал видеоизвинение, уверяя, что "любит Россию и не хотел никого оскорбить по национальному признаку". А затем опубликовал несколько постов."Ролик с оскорблениями адресован конкретной группе лиц, которые задевали моих близких, — объяснил он. — Запись с драками была сделана еще три года назад. В молодости случается такое. Я уверен, что каждый из вас хоть раз дрался. Да, и меня били, и я бил".Поездка на родинуЗапоздалое раскаяние не помогло — на эту историю уже обратил внимание председатель СКР Александр Бастрыкин. На днях в ведомстве возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство группой лиц с применением оружия"."Как сообщалось ранее, группа граждан Таджикистана 2004 и 2005 года рождения беспочвенно избивает несовершеннолетних подростков, после чего выкладывает видеозаписи с происходящим в сеть Интернет, — сообщили в СУ СКР по Московской области. — Сейчас мы устанавливаем всех подозреваемых и потерпевших".Задержан ли кто-нибудь из подростков и предъявлены ли им обвинения, неизвестно. Однако, по словам знакомых с ситуацией, Самандар спешно покинул Россию — вероятно, вернулся в Таджикистан. Он косвенно подтвердил это, выложив в телеграм-канале фото с импортной пачкой сигарет.И оставил такой комментарий под фото: "Те люди, которые продолжают писать мне всякие гадости и предлагают увидеться. Дам вам маленький намек: посмотрите на пачку сигарет и догадайтесь, в какой я сейчас нахожусь стране".Расследование только набирает обороты и находится на личном контроле главы областного управления, а также председателя ведомства. Если вину молодого человека и его приятелей докажут в суде, им грозит до семи лет лишения свободы. Не исключено, что уголовное дело пополнится и другими статьями.

https://ria.ru/20240726/kriminal-1961931154.html

https://ria.ru/20240728/kriminal-1962192910.html

https://ria.ru/20240401/kriminal-1936695197.html

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мытищи

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Михаил Кевхиев

московская область (подмосковье), россия, мытищи, александр бастрыкин