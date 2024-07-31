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Приговоренный к казни в Белоруссии немец заплакал, узнав о помиловании - РИА Новости, 31.07.2024
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18:57 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/kriger-1963273829.html
Приговоренный к казни в Белоруссии немец заплакал, узнав о помиловании
Приговоренный к казни в Белоруссии немец заплакал, узнав о помиловании - РИА Новости, 31.07.2024
Приговоренный к казни в Белоруссии немец заплакал, узнав о помиловании
Гражданин ФРГ Рико Кригер, приговоренный к казни, а затем помилованный президентом Белоруссии Александром Лукашенко, со слезами радости воспринял известие о... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T18:57
2024-07-31T18:57
в мире
белоруссия
минск
германия
александр лукашенко
минский областной суд
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МИНСК, 31 июл - РИА Новости. Гражданин ФРГ Рико Кригер, приговоренный к казни, а затем помилованный президентом Белоруссии Александром Лукашенко, со слезами радости воспринял известие о своем помиловании и поблагодарил главу белорусского государства. На видео, опубликованном в Telegram-канале телеканала ОНТ, Кригеру объявили, что решением президента Белоруссии он помилован. Кригер, услышав это, расплакался и сказал несколько раз: "Спасибо". &quot;Я невероятно счастлив, у меня даже руки трясутся, я не могу подписать это (документ, что ознакомлен с решением – ред.). Это самый лучший момент в моей жизни. Спасибо господину Лукашенко. Спасибо за то, что вы меня простили. Спасибо за то, что вы дали мне возможность увидеться с моей дочерью. Большое спасибо&quot;, - сказал Кригер. Он добавил, что сейчас чувствует себя гораздо лучше, и что у него есть шанс жить.Кригер был приговорен в Белоруссии к смертной казни. Близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого" сообщил во вторник, что Кригер обратился с прошением о помиловании. Позже во вторник госагентство Белта со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии сообщило, что Лукашенко помиловал Кригера. Подробностей о том, чем была заменена исключительная мера наказания, в сообщении не приводилось. Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила РИА Новости, что Минск готов рассмотреть просьбы ФРГ касательно гражданина этой страны Кригера. Ранее Минским областным судом Кригер был признан виновным по шести статьям уголовного кодекса Белоруссии, в том числе в теракте, наемничестве, сотрудничестве со спецслужбой иностранного государства, сопряженном с совершением действий во вред нацбезопасности Белоруссии, агентурной деятельности, умышленном повреждении путей сообщения, что могло привести к смерти человека, крушению, аварии и другим тяжким последствиям. Немец не стал обжаловать приговор, он вступил в силу, сообщало госиздание "СБ.Беларусь сегодня".
https://ria.ru/20240731/kriger-1963234068.html
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в мире, белоруссия, минск, германия, александр лукашенко, минский областной суд
В мире, Белоруссия, Минск, Германия, Александр Лукашенко, Минский областной суд
Приговоренный к казни в Белоруссии немец заплакал, узнав о помиловании

Немец Кригер со слезами радости поблагодарил Лукашенко за помилование

© Телеканал ОНТ/YoutubeГражданин ФРГ Рико Кригер, приговоренный к казни, помилован
Гражданин ФРГ Рико Кригер, приговоренный к казни, помилован - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Телеканал ОНТ/Youtube
Гражданин ФРГ Рико Кригер, приговоренный к казни, помилован
Читать ria.ru в
МИНСК, 31 июл - РИА Новости. Гражданин ФРГ Рико Кригер, приговоренный к казни, а затем помилованный президентом Белоруссии Александром Лукашенко, со слезами радости воспринял известие о своем помиловании и поблагодарил главу белорусского государства. На видео, опубликованном в Telegram-канале телеканала ОНТ, Кригеру объявили, что решением президента Белоруссии он помилован. Кригер, услышав это, расплакался и сказал несколько раз: "Спасибо".
«

"Я невероятно счастлив, у меня даже руки трясутся, я не могу подписать это (документ, что ознакомлен с решением – ред.). Это самый лучший момент в моей жизни. Спасибо господину Лукашенко. Спасибо за то, что вы меня простили. Спасибо за то, что вы дали мне возможность увидеться с моей дочерью. Большое спасибо", - сказал Кригер. Он добавил, что сейчас чувствует себя гораздо лучше, и что у него есть шанс жить.

Кригер был приговорен в Белоруссии к смертной казни. Близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого" сообщил во вторник, что Кригер обратился с прошением о помиловании. Позже во вторник госагентство Белта со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии сообщило, что Лукашенко помиловал Кригера. Подробностей о том, чем была заменена исключительная мера наказания, в сообщении не приводилось.
Рико Кригер - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
МИД ФРГ не стал комментировать решение Лукашенко о помиловании Кригера
Вчера, 16:36
Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила РИА Новости, что Минск готов рассмотреть просьбы ФРГ касательно гражданина этой страны Кригера.
Ранее Минским областным судом Кригер был признан виновным по шести статьям уголовного кодекса Белоруссии, в том числе в теракте, наемничестве, сотрудничестве со спецслужбой иностранного государства, сопряженном с совершением действий во вред нацбезопасности Белоруссии, агентурной деятельности, умышленном повреждении путей сообщения, что могло привести к смерти человека, крушению, аварии и другим тяжким последствиям. Немец не стал обжаловать приговор, он вступил в силу, сообщало госиздание "СБ.Беларусь сегодня".
Охранный периметр минской исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Кригер заявил, что ФРГ не хочет контактировать с Белоруссией по его делу
25 июля, 22:38
 
В миреБелоруссияМинскГерманияАлександр ЛукашенкоМинский областной суд
 
 
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