https://ria.ru/20240731/kriger-1963234068.html
МИД ФРГ не стал комментировать решение Лукашенко о помиловании Кригера
МИД ФРГ не стал комментировать решение Лукашенко о помиловании Кригера - РИА Новости, 31.07.2024
МИД ФРГ не стал комментировать решение Лукашенко о помиловании Кригера
В задачи министерства иностранных дел Германии не входит комментировать решение президента Белоруссии Александр Лукашенко о помиловании гражданина Германии Рико РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T16:36
2024-07-31T16:36
2024-07-31T16:36
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БЕРЛИН, 31 июл - РИА Новости. В задачи министерства иностранных дел Германии не входит комментировать решение президента Белоруссии Александр Лукашенко о помиловании гражданина Германии Рико Кригера, также ведомство не отвечает за обмен граждан РФ, заявил официальный представитель немецкого внешнеполитического ведомства Себастиан Фишер. Во вторник пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила о решение помиловать Кригера, признанном ранее виновным по шести статьям уголовного кодекса Белоруссии, в том числе в теракте, наемничестве и сотрудничестве со спецслужбой иностранного государства, сопряженном с совершением действий во вред нацбезопасности Белоруссии. "Я не обязан комментировать, что могло побудить господина Лукашенко помиловать гражданина Германии. Могу лишь сказать, что это была радостная новость для всех нас", - сообщил Фишер журналистам в ходе брифинга правительства ФРГ в среду на вопрос о том, не является ли освобождение Кригера частью более крупного обмена и что могло побудить Лукашенко его помиловать. Представитель немецкого МИД подчеркнул лишь, что ведомство нацелено на скорейшее возвращение Кригера в Германию. Фишер отказался также комментировать возможный обмен заключенными и отметил, что МИД ФРГ "не отвечает за освобождение кого-либо". Так спикер дипведомства ответил на вопрос, исключает ли он "категорически" освобождение гражданина России Вадима Соколова, отбывающего пожизненный срок за убийство в Берлине Зелимхана Хангошвили.
https://ria.ru/20240725/kriger-1962050895.html
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в мире, германия, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Германия, Белоруссия, Александр Лукашенко
МИД ФРГ не стал комментировать решение Лукашенко о помиловании Кригера
МИД ФРГ не стал комментировать возможный обмен помилованного Лукашенко Кригера
БЕРЛИН, 31 июл - РИА Новости. В задачи министерства иностранных дел Германии не входит комментировать решение президента Белоруссии Александр Лукашенко о помиловании гражданина Германии Рико Кригера, также ведомство не отвечает за обмен граждан РФ, заявил официальный представитель немецкого внешнеполитического ведомства Себастиан Фишер.
Во вторник пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила о решение помиловать Кригера, признанном ранее виновным по шести статьям уголовного кодекса Белоруссии, в том числе в теракте, наемничестве и сотрудничестве со спецслужбой иностранного государства, сопряженном с совершением действий во вред нацбезопасности Белоруссии.
"Я не обязан комментировать, что могло побудить господина Лукашенко помиловать гражданина Германии. Могу лишь сказать, что это была радостная новость для всех нас", - сообщил Фишер журналистам в ходе брифинга правительства ФРГ в среду на вопрос о том, не является ли освобождение Кригера частью более крупного обмена и что могло побудить Лукашенко его помиловать.
Представитель немецкого МИД подчеркнул лишь, что ведомство нацелено на скорейшее возвращение Кригера в Германию. Фишер отказался также комментировать возможный обмен заключенными и отметил, что МИД ФРГ "не отвечает за освобождение кого-либо". Так спикер дипведомства ответил на вопрос, исключает ли он "категорически" освобождение гражданина России Вадима Соколова, отбывающего пожизненный срок за убийство в Берлине Зелимхана Хангошвили
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