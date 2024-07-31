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В Кремле рассказали о формате российско-индонезийских переговоров - РИА Новости, 31.07.2024
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12:35 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/kreml-1963154529.html
В Кремле рассказали о формате российско-индонезийских переговоров
В Кремле рассказали о формате российско-индонезийских переговоров - РИА Новости, 31.07.2024
В Кремле рассказали о формате российско-индонезийских переговоров
Российско-индонезийские переговоры в Кремле пройдут в формате рабочего завтрака, это достаточно эффективная система общения, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T12:35
2024-07-31T12:35
россия
индонезия
дмитрий песков
владимир путин
прабово субианто
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российско-индонезийские переговоры в Кремле пройдут в формате рабочего завтрака, это достаточно эффективная система общения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков сообщил, что в среду президент России Владимир Путин проведет переговоры с избранным президентом, министром обороны Индонезии Прабово Субианто. "Состоятся переговоры в узком составе, затем уже российско-индонезийские переговоры в формате рабочего завтрака. Достаточно эффективная система общения, которая позволяет детально пройтись по всем вопросам повестки дня двусторонних отношений", - сказал пресс-секретарь президента журналистам.
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россия, индонезия, дмитрий песков, владимир путин, прабово субианто
Россия, Индонезия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Прабово Субианто
В Кремле рассказали о формате российско-индонезийских переговоров

Песков: российско-индонезийские переговоры пройдут в формате рабочего завтрака

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид из парка "Зарядье" на Спасскую башню Московского кремля
Вид из парка Зарядье на Спасскую башню Московского кремля - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид из парка "Зарядье" на Спасскую башню Московского кремля . Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российско-индонезийские переговоры в Кремле пройдут в формате рабочего завтрака, это достаточно эффективная система общения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что в среду президент России Владимир Путин проведет переговоры с избранным президентом, министром обороны Индонезии Прабово Субианто.
"Состоятся переговоры в узком составе, затем уже российско-индонезийские переговоры в формате рабочего завтрака. Достаточно эффективная система общения, которая позволяет детально пройтись по всем вопросам повестки дня двусторонних отношений", - сказал пресс-секретарь президента журналистам.
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РоссияИндонезияДмитрий ПесковВладимир ПутинПрабово Субианто
 
 
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