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В Кремле рассказали о формате российско-индонезийских переговоров
В Кремле рассказали о формате российско-индонезийских переговоров - РИА Новости, 31.07.2024
В Кремле рассказали о формате российско-индонезийских переговоров
Российско-индонезийские переговоры в Кремле пройдут в формате рабочего завтрака, это достаточно эффективная система общения, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T12:35
2024-07-31T12:35
2024-07-31T12:35
россия
индонезия
дмитрий песков
владимир путин
прабово субианто
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российско-индонезийские переговоры в Кремле пройдут в формате рабочего завтрака, это достаточно эффективная система общения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков сообщил, что в среду президент России Владимир Путин проведет переговоры с избранным президентом, министром обороны Индонезии Прабово Субианто. "Состоятся переговоры в узком составе, затем уже российско-индонезийские переговоры в формате рабочего завтрака. Достаточно эффективная система общения, которая позволяет детально пройтись по всем вопросам повестки дня двусторонних отношений", - сказал пресс-секретарь президента журналистам.
https://ria.ru/20240707/indonezija-1958004483.html
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россия, индонезия, дмитрий песков, владимир путин, прабово субианто
Россия, Индонезия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Прабово Субианто
В Кремле рассказали о формате российско-индонезийских переговоров
Песков: российско-индонезийские переговоры пройдут в формате рабочего завтрака